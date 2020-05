Det er nasjonalgardens avdeling i hovedstadsområdet District of Columbia som melder det på Facebook lørdag. Soldatene har tatt oppstilling rundt Det hvite hus lørdag kveld.

Det er andre kveld og natt på rad at det er store demonstrasjoner og uro nær Det hvite hus i kjølvannet av George Floyds død. Demonstranter hadde samlet seg på Pennsylvania Avenue nær Det hvite hus tidligere lørdag og ble først stanset av politiet før de kom fram til porten. Flere hundre mennesker samlet seg likevel og sang og ropte det som er blitt slagordene for bevegelsen: «Black Lives Matter,» «I can’t breathe» og «No justice, no peace».

Bilder fra CNN viste etter hvert stort oppbud av opprørspoliti som holdt tilbake demonstrantene, deretter hvordan folk klarte å ta seg opp på bilene til Secret Service, spraye dem ned og knuse vinduene på bilene.

Politiet forsøkte seg med pepperspray, men ble møtt med steinkasting. Demonstrantene fjernet også barrikader og satte fyr på søppeldunker.

Donald Trump hyllet tidligere på kvelden hvordan sikkerhetstjenesten Secret Service har håndtert situasjonen utenfor presidentboligen og kommenterte at de «ikke bare var helt proffe, de var veldig avslappet også».

– Jeg sto inne og så på hver eneste bevegelse, og kunne ikke følt meg mer trygg. De lot «demonstrantene» skrike og hyle så mye de ville, men hver gang noen ble litt for frampå eller tråkket over streken, da slo de hardt ned på dem – de visste ikke hva som traff dem. Frontlinjen ble erstattet med nye agenter, som magi, skrøt Trump da han beskrev metodene til Secret Service på Twitter.

Manuel Balce Ceneta / AP/NTB-Scanpix

Politiet skyter med gummikuler i Los Angeles

Ringo H.W. Chiu / AP / NTB scanpix

Politiet bruker gummikuler for å få kontroll på situasjonen i sentrum av Los Angeles lørdag, der det begynte med demonstrasjoner, men nå er ren vandalisering.

Ifølge politiet blir politibiler satt fyr på, sprayet ned med graffiti og vinduer sparket inn i Los Angeles lørdag, noe som er bakgrunnen for skytingen med gummikuler fra politiets side.

– Begynte fredelig

Christian Monterrosa / AP / NTB scanpix

CNN-reporter Paul Vercammen melder at demonstrasjonene begynte som fredelig marsj gjennom gatene og med synging av «Black Lives Matter» og «George Floyd», men da politiet forsøkte å stanse folkemengden og forhindre at demonstrasjonen flyttet seg videre, brøt konfrontasjonene ut.

Brannvesenet i Los Angeles melder for øvrig at de i tidsperioden mellom klokken 16 fredag og klokken 7 lørdag morgen hadde rykket ut til 46 såkalte «søppelbranner», mindre hendelser i sentrumsområder som mannskapene raskt fikk kontroll på. I tillegg til brann i søppelcontainere rykket brannmannskaper ut til mange andre typer branner og demonstrasjonsrelaterte hendelser, blant annet ble brannslanger stjålet fra en brannbil og satt fyr på.