USA trekker ut flere tusen soldater fra Tyskland

USA vil flytte 11.900 soldater og et militært hovedkvarter ut av Tyskland. President Donald Trump mener tyskerne ikke oppfyller sine NATO-forpliktelser.

USAs president Donald Trump møtte pressen utenfor Det hvite hus etter avgjørelsen onsdag. Alex Brandon / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Nå nettopp

USAs forsvarsminister Mark Esper bekreftet onsdag at landet trekker ut flere tusen soldater fra Tyskland. Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Amerikanske soldater i tyske Wiesbaden i mai 2011. Michael Probst / AP / NTB scanpix

Forsvarsminister Mark Esper bekreftet onsdag at 6.400 soldater vil bli hentet hjem fra Tyskland. I tillegg skal nesten 5.600 soldater flyttes fra Tyskland til andre steder i Europa.

Noen av soldatene skal etter planen flyttes til Belgia og Italia, mens andre kan bli stasjonert i Polen.

USA har rundt 36.000 soldater i Tyskland, men president Donald Trump kunngjorde tidligere i sommer planer om delvis tilbaketrekning. Han godkjente da en plan om å trekke ut 9.500 soldater fra Tyskland. Nå er altså antallet økt til om lag 11.900, en tredel av det totale nåværende antallet.

– Betaler ikke regningen

Trump har tidligere kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i Nato. Organisasjonens mål er at to prosent av medlemslandenes BNP skal gå til forsvar, et mål Tyskland ikke oppfyller.

– Vi reduserer styrken siden de ikke betaler regningen sin. Det er veldig enkelt, sa Trump onsdag om tyske myndigheter.

– De er der for å beskytte Europa og Tyskland, og det er meningen at Tyskland skal betale for det, understreket Trump.

Strategisk valg

Esper understreket på sin side at uttrekningen vil styrke Nato ved å øke tilstedeværelsen til amerikanske soldater i andre europeiske land.

– Endringene vil uten tvil bidra til å oppnå målet om å bedre USA og Natos evne til å avskrekke Russland, styrke Nato, berolige våre allierte og forbedre amerikansk strategisk fleksibilitet, sa han, og la til at avgjørelsen har vært planlagt og diskutert lenge.

Esper understreket likevel at Tyskland burde betale mer for forsvaret sitt.

– De bør absolutt tilfredsstille standarden på to prosent, sa han, og fremhevet at landet også kan betale mer enn dette.

Det var i juni at Trump kunngjorde planen om å trekke soldatene ut av Tyskland. Det skjedde etter at Tysklands statsminister Angela Merkel hadde avvist Trumps plan om å arrangere møte for G7-lederne i Washington, noe hun begrunnet med henvisning til koronaviruset, som Trump da mente ikke utgjorde en stor fare.

Dyr avgjørelse

USAs tilbaketrekking fra Tyskland kan koste et sted mellom én og ti milliarder dollar, som tilsvarer ti til hundre milliarder kroner, ifølge Esper.

Kostnadene vil også bli store for Tyskland, og lederne for fire tyske delstater ba tidligere i juli den amerikanske Kongressen om å stoppe den planlagte uttrekningen av soldater.

Den regionale tyske kringkasteren SWR melder at flere militæranlegg i delstatene Bayern og Rheinland-Pfalz berøres av planene. Flybasen i Spangdahlem i Rheinland-Pfalz og forlegninger i Vilseck og Grafenwöhr i Bayern antas å være blant dem.

I tillegg vil det amerikanske militære hovedkvarteret EUCOM bli flyttet fra den tyske byen Stuttgart til Mons i Belgia. EUCOM har blant annet ansvaret for de amerikanske styrkene i Europa.

Et mer spent forhold

Avgjørelsen har fått kritikk fra Tyske myndigheter.

– Dette er en belastning for forholdet mellom Tyskland og USA, og de militære fordelene er uklare, sier lederen for delstatsregjeringen i Bayern, Markus Söder.

Flere av Natos forsvarsministre har også uttrykt bekymring for beslutningen om å trekke tusenvis av soldater ut av Tyskland. Trump har også fått kritikk fra sine egne partifeller, som mener av avgjørelsen er en gavepakke til Russland og en trussel mot USAs sikkerhet.

Forventet av Nato

Nato-leder Jens Stoltenberg sa onsdag at USAs avgjørelse ikke kommer som noen overraskelse.

– USA har konsultert tett med alle Nato-allierte i forkant av dagens kunngjøring, opplyste han.

– Fred og sikkerhet i Europa er viktig for sikkerheten og fremgangen til Nord-Amerika. I en mer uforutsigbar verden er vi sterkere og tryggere når vi står sammen, understreket Stoltenberg.

Så langt har USA ikke presentert noen konkret tidsplan for tilbaketrekkingen fra Tyskland. Trump holdt onsdag muligheten åpen for at planene kan endres hvis Tyskland «begynner å betale regningene sine».