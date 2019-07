Meldinger om konflikten mellom partene har eksistert i flere måneder, men tilslørte stikk og kommentarer har den siste tiden brakt striden til overflaten.

Da de unge og nyvalgte kvinnelige demokratene Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley forrige uke la frem en egen plan for finansiering av en grenseløsning ved Mexico, ble de avfeid av Pelosi, som ønsket støtte til sitt eget forslag.

– Disse menneskene har sin publikumsgreie og sin twitterverden, men de mangler en faktisk base, sa Pelosi.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

– Det du kaller en «publikumsgreie» kalles folkets mening. Og det å kunne påvirke meninger er måten å få til endringer på, tvitret Ocasio-Cortez tilbake.

Identitet

Konflikten handler på mange måter om hvordan partiet bør gå frem for å beseire president Donald Trump. Neste uke skal spesialetterforsker Robert Mueller vitne for justiskomiteen. Ocasio-Cortez har krevd at demokratene stiller Trump for riksrett, noe Pelosi har sagt tydelig nei til.

Den er også en kamp om demokratenes politiske identitet: Ocasio-Cortez representerer den unge bevegelsen av sosialdemokrater i USA, som har blikket på den skandinaviske samfunnsmodellen.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Pelosi assosieres på sin side mer med den sentrumsorienterte delen av partiet, som er mindre ivrig på omveltende klima-, utdannings- og helsereformer.

Hør Forklart-episoden om Alexandra Ocasio Cortez:

Veien videre

Flere kongressdemokrater stiller seg bak Pelosi av frykt for at en venstredreining kan bli skadelig i 2020-kampen mot Trump.

Direktør Ezra Levin i den liberale organisasjonen Indivisible sier Muellers dag i Senatet vil gi en indikasjon på om Pelosi kan stramme grepet om lederrollen blant demokrater, eller om de unge og nye vinner partiet.

– Dette er en mulighet for Pelosi til å ta kontroll over situasjonen. Det er nå hun må vise frem krigeren hun var for ti år siden, sier Levin.