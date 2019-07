Grensevakter hånet døde migranter og delte falske sexbilder i lukket Facebook-gruppe

Det er det amerikanske gravenettstedet Pro Publica som har fått tilgang til en lukket og skjult Facebook-gruppe med navnet «I’m 10–15».

10–15 er en kode for «aliens in custody», betegnelsen grensevakten bruker om fremmede statsborgere i varetekt.

Gruppen har 9500 medlemmer, hvorav mange er ansatte eller tidligere ansatte i grensevakten. Ifølge Pro Publica beskriver administratorene gruppen som både et humoristisk og seriøst forum for å diskutere arbeidet langs USAs grenser.

«Vi er familie, først og fremst. Den grønne linjen starter hos oss,» heter det i gruppebeskrivelsen. Den grønne linjen referer til USAs grenser.

Fakta: U.S. Border Patrol U.S. Border Patrol (USBP) er grensevakten USA. Den er organisert som en paramilitær avdeling under etaten U.S. Customs and Border Protection, som igjen er underlagt departementet for innenlands sikkerhet. Den siste tiden har grensevakten måttet tåle sterk kritikk etter avsløringer om at enslige migrantbarn forsømmes på mottak i Texas. Kilde: Wikipedia

Likegyldige til død 16-åring

Pro Publica har dokumentert flere eksempler på upassende omtale av migranter i «10–15»-gruppen.

Blant annet skal medlemmer ha lagt ut nedsettende kommentarer under en nyhetsartikkel om en 16 år gammel migrant fra Guatemala som i mai døde på et mottakssenter i Weslaco, Texas.

Brukere skal ha delt kommentarer som «Jaja» og «Dør han, så dør han» under nyheten.

Det er også blitt publisert falske, grove sexbilder av kvinnelige politikere, blant annet den demokratiske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez. Hun har uttalt seg kritisk til grensevaktens behandling av migranter, og sammenlignet nylig mottakene med konsentrasjonsleirer.

Nå har departementet for innenlands sikkerhet, som har overordnet ansvar for grensemyndighetene, startet egen etterforskning av saken.

José Luiz Gonzales, AP / NTB scanpix

Har et likestillingsproblem

Daniel Martínez, professor i sosiologi ved universitetet i Arizona, sier til Pro Publica at innleggene viser at fiendtlige holdninger mot immigranter ikke speiler enkeltpersoner, men snarere en «gjennomsyrende grusom kultur» i grensemyndigheten.

Vicki Gaubeca, som er direktør for en interesseorganisasjon for lokalsamfunn langs grensen, mener avsløringen viser at grensemyndigheten har et problem med kvinnehat. Hun påpeker at grensevakten har den laveste andelen kvinnelige offiserer i hele det amerikanske politivesenet.

Fagforeningen for majoriteten av de ansatte i grensevakten tar avstand fra innholdet i Facebook-gruppen i en uttalelse på sin hjemmeside:

«Innholdet i denne gruppen (...) er ikke representativt for våre ansatte og rammer hele grensemyndigheten, som vanligvis gjør en hederlig jobb,» heter det i uttalelsen.

Flere politikere har også reagert med avsky på kommentarene i gruppen, blant annet presidentkandidat Elizabeth Warren.

These racist and sexist comments are completely unacceptable. We need answers—and the @CBP agents involved must be held accountable. https://t.co/57GH0BDglC — Elizabeth Warren (@ewarren) July 1, 2019

Politikere møtt av demonstranter under besøk i mottak

Medlemmene i gruppen diskuterte også et planlagt besøk fra kongressmedlemmer i grensemottaket i Clint. Besøket fant sted mandag. På forhånd hadde flere spøkt med at noen burde kaste burritoer på politikerne med latinamerikansk bakgrunn.

Etter besøket ble demokratenes pressekonferanse nærmest overdøvet av munnhuggeri mellom ulike grupper aktivister som demonstrerte for og imot innvandring.

Den demokratiske lederen for den latinamerikanske gruppen i Kongressen, Joaquin Castro, hadde følgende kommentar om Facebook-gruppen: «Dette bekrefter noe av den verste kritikken rettet mot grensemyndighetene. Dette er åpenbart vakter som er blitt så ufølsomme at det kan utgjøre en fare for migranter og kolleger.»

Cedar Attanasio, AP / NTB scanpix

Skarp kritikk

Det har den siste tiden vært rettet skarp kritikk mot grensevakten i USA etter at det er kommet frem at hundrevis av barn har sittet alene i overfylte grensemottak uten tilstrekkelig mat og under uhygieniske forhold. Advokater som har inspisert sentre i byene El Paso og Clint i Texas, beskriver forholdene som umenneskelige.

Trump-administrasjonens innstramming i innvandringspolitikken har ført til at rekordmange migranter er blitt stanset av mexicanske og amerikanske grensemyndigheter de siste månedene.

Anklagene mot grensevakten førte i forrige uke til at den fungerende grensesjefen, John Sanders, måtte gå av.

