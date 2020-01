Ukrainas statsminister vil gå av

– Jeg påtok meg dette vervet for å gjennomføre presidentens program. Han er et eksempel på gjennomsiktighet og anstendighet for meg, uttaler Gontsjaruk.

– Men, for å fjerne enhver tvil rundt vår respekt for og tillit til presidenten, har jeg skrevet et oppsigelsesbrev og gitt det til presidenten, skriver Gontsjaruk.

Tidligere denne uken dukket det opp et lydopptak der Gontsjaruk kritiserer president Volodymyr Zelenskyjs forståelse for økonomi.

Gontsjaruk har vært statsminister siden august.

Saken blir oppdatert.