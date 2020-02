Bloomberg sved av 1,6 milliarder på egen kampanje den første måneden

Summen, som utgjør over 1,6 milliarder norske kroner, er mer enn det de andre demokratiske kandidatene har brukt tilsammen det siste året.

Bloomberg (77) ble sent med i konkurransen om bli den demokratiske kandidaten som vil stille mot Donald Trump i valget til høsten.

Bloomberg er tidligere ordfører i New York og en mektig næringslivsmann, og han har en estimert formue på 60 milliarder dollar – over 550 milliarder kroner. Han er blitt heftig kritisert av konkurrenter, blant dem tidligere visepresident Joe Biden og Bernie Sanders, for å forsøke å kjøpe seg en nominasjon.

Pengebruken kommer frem i en rapport som alle kandidatene må levere til den føderale valgkommisjonen. Der går det frem at Bloomberg har brukt mye penger på TV-reklame og slik etablert seg som en troverdig utfordrer selv om han ennå ikke har deltatt i noen av de store debattene.

Søndag vil TV-kampanjer fra Bloomberg prege sendingene under den årlige Superbowl-finalen sammen med reklame for president Donald Trump. Ingen av de andre demokratiske kandidatene bruker penger reklame i forbindelse med finalen.

Bloomberg har tidligere sagt at han ikke kommer til å stille i de fire første nominasjonsvalgene, som foregår i Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina.

Planen er i stedet å gjøre store innhugg første tirsdag i mars, den såkalte «supertirsdagen», da det er nominasjonsvalg i 14 delstater, samt blant demokrater som er bosatt i utlandet.