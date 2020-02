Dette kunne blitt Palestinas kornkammer. Nå kan nesten alt bli israelsk land.

Donald Trumps «fredsplan» for Midtøsten er blitt erklært som dødfødt. Men Trump-administrasjonens tette bånd til den israelske høyresiden har allerede fått varige konsekvenser, og mer er på vei.

USA har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad og en israelsk annektering av Golanhøydene. En israelsk erklæring om annektering av deler av Vestbredden kan komme snart.

Området israelerne har vært spesielt oppsatt på å overta, er Jordandalen.

– Helt siden Israel ble opprettet i 1948, har israelerne vært klare på at Jordandalen er viktig, sier professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo.

Landstripen som strekker seg fra Dødehavet og langs grensen mot Jordan, utgjør 28,5 prosent av hele Vestbredden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har foreslått å annektere nesten hele området. Unntatt er byen Jeriko og noen landsbyer i nærheten, der nesten alle palestinerne i Jordandalen bor.

AMIR COHEN, Reuters/NTB scanpix

Stor militær betydning for Israel

Dette er de viktigste grunnene til at Israel vil overta området:

Grenseområdet opp mot Jordan har stor militærstrategisk betydning. Mange i Israel sier seg enig i at landet må kontrollere områdene på en eller annen måte. Hovedmotstanderen til statsministerposten, Benny Gantz, har også tatt til orde for annektering.

Jorden er fruktbar, med et godt klima og god tilgang på vann. For eksempel kommer 38 prosent av alle dadlene som dyrkes i Israel, fra Jordandalen.

For den ytterste høyresiden er den en uadskillelig del av Stor-Israel, som de mener strekker seg fra Jordanelven til Middelhavet.

Statsminister Netanyahu mistenkes også for å ha personlige motiver. Han kunne trenge en politisk fremgang for å sikre seg seieren i parlamentsvalget 2. mars. Han trues dessuten av en tiltale om korrupsjon og maktmisbruk.

– Netanyahu forsøker å bruke dette spørsmålet for å overleve politisk, sier universitetslektor Anders Persson ved Linnéuniversitetet i Sverige.

Fakta: Jordandalen Jordandalen og Jordanelven strekker seg fra Genesaretsjøen i nord til Dødehavet i sør, langs Jordans grense mot Israel og Vestbredden. Det er verdens mest lavtliggende dal, fra 212 til 400 meter under havnivået. Dalen er fruktbar, har et godt klima og god tilgang på vann.

Susan Walsh, AP/Scanpix

En palestinsk stat blir mindre levedyktig

Palestinerne har avvist et krav om annektering av Jordandalen fullstendig.

De kan miste en fjerdedel av sitt mulige landområde.

Matproduksjonen i Jordandalen vil kunne gjøre en palestinsk stat mer selvforsynt og levedyktig. Det er, som Hilde Henriksen Waage sier det, et fruktbart område i et ellers ekstremt karrig Midtøsten.

Landområdene som Trump-planen foreslår at palestinerne skal få som kompensasjon, er stort sett ørken.

Palestinerne mister grensen mot Jordan, som er palestinernes dør til omverdenen. Trump og Netanyahu legger opp til smale korridorer mot Jordans grense.

– Slike korridorer vil være helt prisgitt israelerne, sier Henriksen Waage. – Jordan er landet mange palestinere drar til for å reise til resten av verden.

RANEEN SAWAFTA, Reuters/NTB scanpix

Palestinerne har flyttet for lengst

Palestinerne har i praksis blitt holdt borte fra store deler av Jordandalen i årtier. Store landområder har ligget i det som kalles område C. Der er det strenge restriksjoner på palestineres bevegelsesfrihet og mulighet til å bosette seg og bygge hus.

– Israel har gjort det veldig vanskelig for palestinere å bo i disse områdene, sier Persson.

Den palestinske befolkningen har sunket fra 320.000 i 1967 til 56.000 i 2011, ifølge den palestinske tankesmien Passia. Mange av dem flyktet til Jordan i 1967.

I de områdene som Israel ønsker å annektere, bor det nå bare 4391 palestinere, skriver Haaretz.

Mesteparten av den palestinske befolkningen befinner seg i Jeriko, som Israel ikke ønsker å annektere.

– Israels dilemma har alltid vært at de vil ha landområdene, men ikke menneskene, sier Persson.

ODED BALILTY, AP/NTB scanpix

Annektering trolig utsatt

Benjamin Netanyahu sa tirsdag til pressen at annektering av Jordandalen og andre områder på Vestbredden kunne bli vedtatt allerede søndag eller tirsdag førstkommende uke.

Det ser imidlertid ut til at planene om anneksjon må vente til minst etter valget. Årsaken er at Trumps svigersønn og Midtøsten-rådgiver Jared Kushner dro i håndbrekket.

Når det skulle komme til å skje, spiller ikke så stor rolle, ifølge Waage. Israelerne har allerede full kontroll.

– Trumps plan gjør ikke noen forskjell i virkelighetens verden fordi palestinernes sak er allerede død, sier Waage.

Hun mener israelerne gjør det samme som de har gjort i lang tid.

– Israel har ikke sittet og sett på at begivenhetene har funnet sted. De har gjort det som har vært israelsk politikk hele tiden, nemlig aktivt å skape fakta på bakken.

Hun sikter da til at de legger landet under seg og bygger bosettinger, slik at det i praksis blir umulig å overlate landområdene til palestinerne.