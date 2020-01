Han viser i en uttalelse på Facebook til at Trump har omtalt sin plan som «århundrets avtale».

– Men dette er ikke en avtale. Den er ikke inngått mellom de to partene, israelere og palestinere. Det er en amerikansk plan utviklet i nær dialog med Israel, skriver Støre.

Han mener planen innfrir de viktigste kravene fra Israel, «som retten til å annektere okkupert land og beholde bosetningene som er oppført i strid med folkeretten.»

– Det er en diktert løsning til palestinerne, ifølge Støre.

– En avtale må ha legitimitet. Det har ikke denne planen. Det bør EU markere. Og det bør Norge være tydelige på i sine kommentarer, mener den tidligere utenriksministeren.

Søreide vil studere Trumps plan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke kommentere innholdet i president Donald Trumps plan.

– Det er opp til partene å avgjøre om dette forslaget kan være med på å danne grunnlag for å gjenoppta forhandlingene, sier Søreide i en kommentar.

Norge vil nå studere hva Trumps forslag innebærer, sier utenriksministeren.

Israel vil i henhold til planen kunne annektere bosetningene på den okkuperte Vestbredden, samt Jordan-dalen.

Søreide har tidligere slått fast at de israelske bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten og et alvorlig hinder i arbeidet med å finne frem til en varig fredsløsning. Det samme har FNs sikkerhetsråd slått fast.

– Målet med Norges engasjement er å bidra til en forhandlet tostatsløsning mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred mellom partene, sier hun.

– Hovedlinjene i det langvarige norske engasjementet for å bidra til en løsning på den israelsk-palestinske konflikten ligger fast, og reflekterer en bred internasjonal konsensus og FN-resolusjoner. Det samme gjør posisjonene våre når det gjelder de sentrale spørsmålene i konflikten, sier Søreide.

Alex Brandon/AP/NTB scanpix

– Palestinerne har ikke blitt hørt

Palestinerne brøt kontakten med Trump-administrasjonen etter USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, og avviser planen som nå er lagt frem.

– Jeg ser ikke på dette som en plan. Det er et forslag fra Trump og Netanyahu, og det virker som om dette har mer med amerikansk og israelsk innenrikspolitikk å gjøre enn det er et reelt ønske om en fredelig løsning i Midtøsten, sier MDGs utenrikspolitiske talsperson Sigrid Z Heiberg til NTB.

– Palestinerne har ikke blitt hørt, og det legges opp til fortsatt brudd på folkeretten fra israelsk side, konstaterer hun.

Fakta: Trumps plan President Donald Trump har i nært samarbeid med Israel utarbeidet en plan for fred mellom Israel og palestinerne. Palestinernes president Mahmoud Abbas og regjering har ikke vært involvert i arbeidet med planen og avviser den i sin helhet. Planen innebærer at Israel får beholde bosetningene i de okkuperte områdene, som FNs sikkerhetsråd har slått fast er ulovlige og i strid med folkeretten. Israel får i henhold til planen også annektere Jordan-dalen, som er palestinernes kornkammer. Planen åpner for etablering av en demilitarisert palestinsk stat, men denne får ikke kontroll over egne grenser eller eget luftrom og begrenset kontroll over vannressursene. Den palestinske staten får etablere hovedstad i Shuafat, 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby, men planen slår samtidig fast at Jerusalem er Israels «udelelige hovedstad».

Israelsk fredsorganisasjon: – ikke levedyktig

Den israelske fredsorganisasjonen Peace Now kaller Donald Trumps fredsplan for like virkelighetsfjern som den er oppsiktsvekkende.

– Det at planen gir grønt lys til at Israel kan annektere isolerte bosetninger i bytte mot en hullete palestinsk stat, er ikke levedyktig og vil ikke skape stabilitet, heter det i en uttalelse fra den norskstøttede organisasjonen.

Uttalelsen kom etter at den amerikanske presidenten la frem sin plan tirsdag.

Gruppen gjentar sin støtte til en tostatsløsning som innebærer at Øst-Jerusalem blir hovedstaden i en palestinsk stat. Enhver annen løsning vil havne på historiens søppelkasse, mener Peace Now.

Lederen for den liberale proisraelske organisasjonen J-Street i USA kaller Trumps plan for «svindel».

– Godtroende folk hører at Trump sier tostatsløsning og blir oppstemt. Må forstå hva Netanyahu akkurat uttrykte: Israel planlegger å gå videre med en umiddelbar håndheving av suverenitet over 30 prosent av Vestbredden, skriver Jeremy Ben-Ami på Twitter.

Johnson: Kan bidra positivt

Storbritannias statsminister Boris Johnson gir forsiktig anerkjennelse av Donald Trumps fredsplan for Midtøsten, og mener den kan bidra positivt.

Ifølge Statsministerens kontor snakket Johnson med Trump tidligere på dagen.

– Lederne diskuterte USAs forslag for fred mellom israelere og palestinere, som kan vise seg å være et positivt steg fremover, sier en talsmann for Johnson.