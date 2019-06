Luften går ut av protestene etter et halvt år med gule vester. Nå sliter de med varmen.

Antall demonstranter går kraftig tilbake, og selv om politiet avfyrte tåregass mot noen protestanter i Toulouse lørdag gikk det heller rolig for seg. Så var det dette også den 29. helgen på rad med demonstrasjoner siden opptøyene begynte i november i fjor, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Omtrent 9500 demonstrerte i gatene i Frankrike lørdag. Omtrent 1500 av dem demonstrerte i Paris. Forrige helg ble det anslått at omtrent 12.500 demonstrerte med gule vester. Le Monde melder om demonstrasjoner også i Montpellier, Havre, Strasbourg og Bordeaux.

Likevel er dette helt andre tall enn da 300.000 okkuperte rundkjøringer og blokkerte veier for å vise sin misnøye med nye økte drivstoffavgifter.

Fakta: Dette er De gule vestene «De gule vestene» begynte som en protest mot økte drivstoffavgifter.

Har utviklet seg til en bredere bevegelse med krav om bedre levekår for vanlige franskmenn.

Demonstrantene krever også økte skatter for folk med høy inntekt for å utjevne økonomiske forskjeller. X

Francois Mori / AP/NTB scanpix

Høye temperaturer

Langhelg og stadig stigende temperaturer kan også ha sitt å si for at demonstrasjonsviljen har falt dramatisk den siste måneden.

Samtidig har president Macron måttet utsette noen reformer og kommet med noen innrømmelser for å innføre ro og orden igjen.

Likevel ble kraftprisene satt opp med 5,9 prosent fra lørdag etter at regjeringen tidligere hadde valgt å sette det hele på hold på grunn av de kraftige protestene.

Ifølge miljøministere Emanuel Wargon kan det bli nødvendig med en ny økning i kraftprisene i august. Men ønskelig er det ikke.

Fransk politi granskes nå etter voldsepiosoder og våpenbruk under demonstrasjonene. I følge Le Monde viser tall fra 13. mai at 2448 demonstranter og 1797 politimenn har blitt såret under tumultene.