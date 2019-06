Støtteforening: Dansk politi etterforsker Scandinavian Star-brannen

Det er senioranklager Dorthe Vejsig hos Statsadvokaten i København som opplyser dette til Scandinavian Stars Danske Støtteforening. Det er ifølge støtteforeningens talsmann Mike Axdal snakk om en lukket etterforskning, som ennå ikke er blitt offentlig kjent.

– Støtteforeningen hilser meddelelsen velkommen. At noen nå ser alvoret i at eier, reder og forsikringsforholdet aldri tidligere er blitt etterforsket av dansk politi, sier Axdal i en pressemelding.

– Med alle bevis og tilståelser som Støtteforeningen har levert til politiet siden mai 2018, er det eneste riktige å ta fatt på – og få saken etterforsket, sier Axdal.

Han sier de nå venter på at politiet og påtalemyndigheten oppnevner bistandsadvokater for involverte og pårørende.

159 mennesker omkom, de fleste av dem nordmenn, da det brøt ut brann på Scandinavian Star våren 1990. Fergen ble satt inn på ruten Oslo-Frederikshavn fredag 6. april 1990, og brannkatastrofen inntraff på den første turen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stilte seg i fjor vår bak konklusjonen i granskingskommisjonens rapport, der mistankene om sabotasje ble avvist. Kontrollkomiteen mente at det er «lite sannsynlig at det kan frembringes nye og avgjørende fakta» og at det av hensyn til berørte som ønsker at saken avsluttes vil være «lite hensiktsmessig med videre undersøkelser».

Under den første etterforskningen ble det funnet mangler ved redningsutstyret om bord, og den norske kapteinen og to danske redere ble i 1991 dømt til korte straffer.

En ny etterforskning av saken ble satt i gang i 2014 for å avklare om de mange brannene om bord var påsatt og undersøke mistanker om forsikringssvindel. Saken ble henlagt av politiet i 2016 på grunn av mangel på bevis.