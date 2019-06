Venezuela åpner grensen mot Colombia

Grensen ble stengt etter at opposisjonsleder Juan Guaidó forsøkte å få inn humanitær hjelp fra USA via Venezuelas naboland.

Maduro har i en Twitter-melding gitt beskjed om at grenseovergangene i den vestlige delstaten Táchira skal åpnes lørdag. I meldingen skriver han også at «vi er et fredens folk, som iherdig forsvarer vår uavhengighet og vår selvbestemmelse».

Venezuelas befolkning mangler mat, medisiner og andre viktige varer på grunn av en omfattende økonomisk krise. Innbyggere har vært nødt til å krysse grensen til Colombia ulovlig, noen ganger mot betaling til dem som vokter grensen, for å kunne kjøpe mat og medisiner, ifølge Reuters.