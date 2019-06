Han avslørte korrupte sjefer på rekke og rad. Nå er russisk gravejournalist fengslet for to måneder.

Golunov (36) jobber for den uavhengige nettavisen Meduza, som har hovedkontor i Latvia.

Torsdag ble han pågrepet for å være i besittelse av fem pakker med mefedron, et sentralstimulerende stoff som fremstilles syntetisk. Politiet har opplyst at de har funnet kokain i leiligheten hans.

Golunovs advokat, Pavel Tsjikov, mener imidlertid at stoffet var plantet.

Advokaten fikk bare 15 minutter til å sette seg inn i saken for å forsvare sin klient, før gravejournalisten ble dømt to måneders husarrest mens etterforskningen fortsetter.

Foto: Dmitrij Dzhulaj / AP / NTB scanpix

Syk på politistasjonen

Ifølge Tsjikov ble Golunov formelt siktet lørdag morgen. Men like etter ble han sendt til sykehus. Ifølge hans advokat og avisen han jobber for, er det mistanke om at ble påført skadene i arresten.

Legene på legevakten som undersøkte ham, påviste et mistenkt ribbeinsbrudd, hjernerystelse og blåmerker.

Ifølge hans advokat, var han knapt i stand til å kommunisere.

– Han sitter i stolen og forstår ikke hva som skjer, sa advokaten.

Senere på dagen ble han fraktet til sykehus 71, hvor sjefslegen er kjent for å være i sterk Kreml-tilhenger.

Sjefslegen kom til at han bare hadde en skade på skinnbeinet, men at han ellers var frisk nok til å bli ført til domstolen.

– Det er ikke noen tilfeldighet at de valgte nettopp dette sykehuset, sier Tsjikov ifølge Meduza.

Tsjikov og hans organisasjon Agora ble i 2014 tildelt Raftoprisen for sin innsats for menneskerettigheter.

Fra sykehuset ble journalisten ført rett til domstolen, hvor han ble ilagt husarrest i to måneder.

Han er også pålagt totalt kommunikasjonsforbud.

Da avgjørelsen falt, hadde han vært pågrepet i mer enn 56 timer. Russisk lov tillater ikke mer enn 48 timers fengsling uten en dommeravgjørelse.

Foto: Francesca Ebel / AP / NTB scanpix

Slik avslørte han korrupsjon og kriminelle

Golunov har i løpet av de siste årene hatt flere store graveavsløringer i russisk presse.

I 2017 skrev han om hvordan den russiske etterretningstjenesten FSB finansierte, opprettet og styrte den ytterliggående ortodokse gruppen «Kristen Stat».

I 2016 sto han bak den absurde «lindetre-saken» i Moskva, som handlet om hvordan millioner av kroner gikk tapt på å plante trær i november, til tross for snø og en av de kaldeste månedene på mange år.

Han har også avslørt hvordan Putins barndomsvenner, mangemilliardærene Boris og Arkadij Rotenberg, tjente milliarder av rubler på å få statlige oppdrag med å lage julepynt i Moskvas gater.

Korrupsjonssaker

Mange journalister hadde lørdag samlet seg utenfor innenriksdepartementet i Moskva, og det har vært protester mot pågripelsen i både Moskva og St. Petersburg.

Demonstrantene mener at russiske myndigheter egentlig ønsker å straffe ham fordi han har skrevet om korrupsjon blant samfunnstopper.

Meduzas direktør Galina Timtsjenko og redaktør Ivan Kolpakov mener også at pågripelsen skyldes 36-åringens arbeid som journalist.

De sier at han de siste månedene har mottatt trusler i forbindelse med en sak han arbeider med, men som ennå ikke er publisert.