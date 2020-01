– Vårt svar vil helt sikkert bli militært og mot militære mål.

Det sier Hossein Dehghan, den iranske lederen Ali Khameneis nærmeste militære rådgiver, i et intervju med CNN søndag.

Iran har sagt de vil ta «en kraftig hevn» etter det amerikanske droneangrepet som drepte general Qasem Soleimani i Bagdad natt til fredag. Han var øverstkommanderende for den iranske revolusjonsgardens spesialstyrker.

Angrepet ble beordret av president Donald Trump og har ført til en dramatisk forverring i forholdet mellom Iran og USA.

Vil svare på samme måte

Til CNN sier Deghan at Iran aldri har ønsket en krig mot USA og at de heller ikke nå ønsker det, men at USA må forvente en reaksjon på handlingene sine.

– Det var USA som startet krigen. Derfor må de forvente tilsvarende motreaksjon til sine handlinger. Det eneste som kan avslutte denne runden med krig er at amerikanerne får et slag som tilsvarer det slaget de ga oss. Etterpå bør de ikke prøve seg på en ny runde, sier Deghan i intervjuet.

Kaller Trump en gangster

Irans president Hassan Rouhani sa lørdag at USA begikk en «grov feil» ved å drepe Soleimani.

USAs president Donald Trump har tvitret at USA har en liste med 52 iranske militære mål. Deghan svarer til CNN at han Trump ikke kjenner internasjonal lov.

– Han er i bunn og grunn en ekte gangster og gambler. Han er ingen politiker og han er ikke mentalt stabil, sier Deghan.

Han ble av CNN spurt om hva som vil skje hvis Trump gjør alvor av sin trussel om å slå til mot Irans mange kulturminner.

Deghan svarer at da «vil helt sikkert ikke noe amerikansk militært personell, ingen amerikanske politiske steder, ingen amerikanske militærbaser, ingen amerikanske fartøy vil være sikre. Vi har tilgang til dem.