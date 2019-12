Marinbiolog Kelsey Waghorn og gruppen av turistene som hun guidet, var på tur til vulkankrateret på Whakaari-øya mandag 9. desember da katastrofen inntraff.

Christie jobbet som guide ved White Island Tours. I fem år hadde hun fulgt grupper ut til det populære turistmålet.

For 229 dollar ble turistene først fraktet med en 60 fot båt i 80 minutter til øya. For å komme i land måtte de over i en oppblåsbar båt.

«Utforsk det indre krateret til New Zealands mest aktive vulkan», lød reisebyråets turbeskrivelse.

«Opplev brølende fumaroler, fantastiske farger og kjenn på ærefrykten når du står på en levende vulkan». En fumarole er en sprekk i jordskorpen hvor det stiger opp gasser og røy.

Waghorn ligger nå alvorlig skadet på sykehus.

47 mennesker var på øya da utbruddet kom. Så langt har 16 mennesker mistet livet.

I tillegg er tilstanden kritisk til 23 overlevende som får akutt behandling ved sykehus i New Zealand og Australia. Noen har brannskader på 90 prosent av kroppen.

Nettsiden til White Island Tours

– Hvorfor er den blitt så grønn?

Waghorn og hennes kolleger skulle etter planen ta med turistene på en halvannen times lang tur opp til krateret. Da utbruddet kom var en gruppe nede ved stranden. Den andre var like ved krateret.

En video fra en overlevende tatt noen minutter før utbruddet, viser hvordan turistene og guidene tok selfies.

En guide sier at han er overrasket over at fargene på krateret hadde forandret seg siden dagen før.

– Jeg er litt bekymret over hvorfor den er blitt grønn, sier guiden på videoen publisert hos Sydnes Morning Herald.

JORGE SILVA / Scanpix

– Alt skjedde i løpet av sekunder

Lillani Hopkins og hennes far hadde nettopp forlatt øya og var 200 meter fra stranden da utbruddet kom. Lyden av selve eksplosjonen var så lav at den ble overdøvet at båtmotoren.

Lillani Hopkins / Lillani Hopkins

– Det var en sky av røyk og aske flere hundre meter opp i luften. Så begynte skyen å rulle nedover klippene mot båten, sier Hopkins til National Public Radio.

– I løpet av sekunder var hele øya dekket av aske. Vi kunne ikke se øya i det hele tatt.

Båten snudde, og kjørte inn mot stranden straks skyen lettet. Her så de overlevende i vannet og på stranden.

De fleste overlevende hadde alvorlige brannskader. Noen blødde etter å ha blitt truffet av steiner i hodet. Flere var bevisstløse.

Hadde utbruddet skjedd en halvtime tidligere, hadde Lilliani Hopkins og faren stått ved kanten av krateret.

Lillani Hopkins / Lillani Hopkins

Ligger i kunstig koma

Waghorn og de andre overlevende som ble tatt om bord i båtene hadde svært alvorlige skader.

«Hun er i en kritisk tilstand i kunstig koma på sykehuset. Hun har fått full forbrenning på 45 prosent av kroppen», forteller hennes tante Rachel Christie på sosiale medier.

«Hun er nødt til å gjennomgå kirurgisk hudtransplantasjon hver 2–3 dag».

Behovet for hudtransplantasjon er så stort at helsemyndighetene i Aukland bestilt 120 kvadratmeter med hud for å behandle de overlevende.

«Kelsey er en sterk, modig ung kvinne».

To av guidekollegene til Waghorn er blant de 16 man antar har mistet livet. Guiden Tipene Maangi (24) er ennå ikke er funnet.

«Vi håpet at han kan ha funnet skjul i en hule, men vi som kjenner ham er sikre på at han ville forsøkt å hjelpe andre før seg selv», sa har hans bestemor til New Zealand Herald.

Redningsmyndighetene har slått fast at det ikke er overlevende på øya.

Fredag planlegger redningsmyndighetene å sende mannskaper for å hente ut kroppene til de åtte savnede.

Auckland rescue helicopter trust / Reuters/ Scanpix

«Et utbrudd kan komme når som helst»

I New Zealand og Australia er diskusjonen så vidt startet om hvordan katastrofen kunne skje.

Før de dro til øya, sjekket guidene advarslene på GeoNet-systemet New Zealand Volcanic Alert Level, som har en skala fra 0 til 5.

Den dagen turistene dro til vulkanen, var farenivået hevet til 2.

Det betyr «moderat til høy vulkanaktivitet». Årsaken til at nivået ble hevet, var økte nivåer på sulphur dioxidgass og vulkanske rystelser.

«Et utbrudd kan komme når som helst uten at farenivåene blir hevet», lød advarselen på Geonet.

Det ble også informert om at et eventuelt utbrudd kunne medføre eksplosjoner, flyvende steiner, glovarme askeskyer i rask bevegelse, lavastrømmer, skred, tsunami og vulkanske gasser.

Farenivået er ikke endret etter katastrofen. I flere år har det vært gjennomført turer på samme farenivå, som ikke er uvanlig på øya.

Jorge Silva/ Reuters/ Scanpix

Geonet

Reisebyrået: – En forferdelig tragedie

På nettsiden til White Island Tours i Whahatane står det at turene til øya ble arrangert etter larmnivåene. Samtidig understrekes det at «passasjerene bør være klar over at det alltid vil være en risiko for utbruddsaktivitet uavhengig av alarmnivået».

Turistene brukte hjelmer og gassmasker.

«At vi er knust er en underdrivelse. Dette er en forferdelig tragedie», sa en talsmann for turistbyrået til lokale medier.

Maxar Technologies

Opp til guidene og operatørene å vurdere faren

«I siste instans er det opp til operatørene å avgjøre om de vil ta besøkende til den privateide øya», skriver New Zealand Herald.

En beredskapsavtale fra 2017 mellom statlige myndigheter og den lokale beredskapsgruppen viser at ingen offentlige myndigheter har ansvar for den private øya. Eierne har om lag 4,5 millioner dollar i inntekter fra turistvirksomheten.

Beredskapsgruppens leder sa at staben ville «kommunisere med for operatører for å sikre at risikoen for øyas turister vil bli ivaretatt forsvarlig».

«Jeg er veldig overrasket over at det var besøkende på øya den dagen, for forskerne var meget klar over at White Island gikk inn i en fase med økt aktivitet, sier forsker Loÿc Vanderkluysen ved Drexel universitet til Reuters.

Grunnen til at familien til Kelsey Waghorn har gått ut med bilde av guiden som overlevende guiden, er at de har startet en pengeinnsamling for å klare alle utgiftene som nå kommer.

I løpet av det første døgnet klarte familien å samle inn 330.000 kroner.