Flere terrorsiktede løslatt i Danmark

Tre av de pågrepne, en 38 år gammel kvinne og to 21 år gamle menn, ble varetektsfengslet i fire uker i København torsdag, siktet for å ha planlagt å framstille én eller flere bomber.

En 29 år gammel mann fra Fyn ble også varetektsfengslet torsdag, men fengslingsmøtet mot ham gikk bak såkalt dobbelt lukkede dører i Odense. Siktelsen er derfor ikke kjent.

Pistoler

Fredag ble ytterligere to menn varetektsfengslet i fire uker under et fengslingsmøte i København. De to, som er i 20-årene, skal ha forsøkt å kjøpe pistoler, lyddempere og ammunisjon til bruk i terroraksjoner.

To andre menn og en kvinne ble også framstilt for varetektsfengsling, men dommer Lone Molsted fant ikke tilstrekkelig bevisgrunnlag og løslot dem. Terrorsiktelsen mot dem blir imidlertid opprettholdt.

Sprer hysteri

Forsvareren til en av de fem som møtte i retten fredag, anklager enkelte danske medier og politikere for å spre hysteri i saken.

– Det er behov for saklig og nøktern informasjon om saken, sier Jakob Lund Poulsen, som maner til ro.

Eigil Strand, som er forsvarer til en av mennene som ble løslatt, gleder seg over utfallet av fengslingsmøtet.

– Rettssystemet har fungert i dag. Det er lagt fram mange beviser for dommeren, og dommeren har vurdert at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å varetektsfengsle i denne saken, sier han til DR.

Nekter straffskyld

Alle de seks som er varetektsfengslet i saken, nekter straffskyld. Det samme gjør de 16 som nå er løslatt, men som dansk politi har valgt å opprettholde siktelsene mot.

Det er ikke kjent hva de 13 som ble løslatt torsdag, er siktet for.

En eller flere av de 22 som ble pågrepet i Danmark, har vært i kontakt med en terrorsiktet nordmann i 20-årene, bekreftet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag.

Nordmannen ble pågrepet av PST i september og er siktet for terrorforbund, men han nekter straffskyld.