Assange motsetter seg utlevering

Assange, som onsdag ble dømt til nesten ett års fengsel for i 2012 å ha brutt betingelsene for løslatelse mot kausjon, sa under et rettsmøte i Westminster Magistrates' Court i London torsdag at han vil kjempe mot USAs utleveringsbegjæring. USA vil ha ham utlevert for datakriminalitet.

Assange sa torsdag at han ikke vil la seg utlevere for å ha bidratt til det han omtaler som «journalistikk som har vunnet mange priser».

Assange deltok i rettsmøtet via videolink fra fengselet Belmarsh i London, der han soner dommen på 50 uker som han ble idømt onsdag.

Domstolen besluttet torsdag å utsette behandlingen av utleveringsbegjæringen til 30. mai. Da skal det holdes et rettsmøte, og en mer inngående høring er berammet til 12. juni, ifølge Reuters.