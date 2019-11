President Donald Trump og hans allierte har bidratt til å fremme en teori om at myndighetene i Ukraina forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Fiona Hill, som tidligere var den øverste Russland-eksperten i Det hvite hus, advarer mot å spre det hun beskrev som en oppdiktet historie.

– Dette er en oppdiktet historie som er blitt begått og spredt av Russlands sikkerhetstjenester, sa hun under høringen i Representantenes hus.

Russisk påvirkning, ikke ukrainsk

I likhet med flere amerikanske etterretningstjenester slo hun fast at Russland – og ikke Ukraina – sto bak en kampanje for å påvirke det amerikanske valget i 2016.

Hun advarte om at russiske myndigheter forbereder seg på å gjør det samme frem mot valget i USA neste år.

Russiske myndigheter selv har gjentatte ganger nektet for at de har stått bak valgpåvirkning. Konspirasjonsteorien om ukrainsk valgpåvirkning var én av sakene Trump tidligere i år ønsket at ukrainske myndigheter skulle granske.

I tillegg ønsket han seg en etterforskning som involverte Joe Biden, som kan bli Trumps motkandidat neste år.

– Bolton kalte Guiliani «en håndgranat»

I en lukket høring har Hill tidligere forklart hvordan hennes sjef, nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, avbrøt et møte med ukrainere som var på et besøk i Det hvite hus da EU-ambassadør Gordon Sondland begynte å spørre dem om «etterforskninger».

José Luis Magana / Andrew Harnik /AP / NTB scanpix

Hills tidligere sjef, John Bolton, er blant dem som har nektet å vitne i etterforskningen etter ordre fra presidenten.

Russland-eksperten har forklart at Bolton har sagt at han ikke ønsket å være involvert i noen «drug deal», som han mener Sondland, USAs president Donald Trump og stabssjef Mick Mulvaney sto bak i forbindelse med Ukrainas Biden-etterforskning.

Hun har også fortalt at Bolton sa til henne at Giuliani, som har operert som Trumps spydspiss for å grave opp negative opplysninger om Biden, er «en håndgranat som kommer til å sprenge alle i luften».

Fakta: Riksrettsgranskningen mot Trump * 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap. * Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina. * Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år. * Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen. * 24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har et titall vitner forklart seg bak lukkede dører. * Forrige uke ble utspørringene for første gang åpnet for offentligheten og sendt direkte på TV. Onsdag var turen kommet til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland. * Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj. * Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å avgi vitnemål etter ordre fra Trump. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Hørte oppsiktsvekkende samtale

Den andre som forklarte seg torsdag, er David Holmes. Han er politisk rådgiver ved den amerikanske ambassaden i Kiev.

Holmes har i en lukket høring tidligere forklart at han under en lunsj med EU-ambassadør Gordon Sondland i sommer hørte USAs president Donald Trump i en telefonsamtale spørre ambassadøren om etterforskningen han ønsket fra Ukrainas president.

Ifølge Holmes svarte Sondland: «Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil gjøre alt du ber ham om».

– Samtalen var så oppsiktsvekkende at jeg husker den godt, har Holmes uttalt.

Sondland mener strategien var kjent for flere

Holmes og Hills timer i vitneboksen kommer dagen etter en sesjon med USAs EU-ambassadør Gordon Sondland.

I sitt vitnemål onsdag forklarte ambassadøren at han mener at president Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, og at Trump utsatte et toppmøte for å presse frem etterforskning av presidentens politiske rivaler i Biden-familien.

Sondland sa også at utenriksminister Mike Pompeo, tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton og andre ledende personer i administrasjonen kjente til strategien overfor Ukraina.

Trump selv har avvist at han forsøkte å presse Ukraina til å starte etterforskninger.

De åpne høringene torsdag er de siste planlagte utspørringene i Demokratenes arbeid med å bygge opp en mulig riksrettstiltale mot USAs president Donald Trump.