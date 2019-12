Hva med å spise kaffekoppen for å spare miljøet? Flybransjen i New Zealand tester nytt miljøgrep

Kaffe? Te? Ønsker du spiselig kopp?

Flyreisende i New Zealand får nå et sjeldent tilbud når de flyr med Air New Zealand. For å kutte ned på engangsavfallet har flyselskapet tatt i bruk kopper du kan spise opp etterpå. De er laget av biscotti, italienske kjeks, og har attpåtil vaniljesmak.

Stuff

Air New Zealand forteller at de kaster åtte millioner engangskopper i året og jobber for et mer bærekraftig forbruk. Ifølge flyselskapet er koppene blitt en «hit» blant kundene, selv om denne viftingen med miljøflagget også har møtt en del sarkasme i sosiale medier.

«Så godt å se et flyselskap minimere sine miljøutslipp. Å, vent et øyeblikk ...» skriver den kjente britiske klimajournalisten George Monbiot på Twitter.

SAS kutter 50 tonn plast

SAS i Norge har foreløpig ikke latt seg inspirere av New Zealand.

– Du kan godt spise opp koppene våre også, men jeg skal ikke gå god for hvordan du føler deg i magen etterpå, sier SAS’ kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Selv om Johansen ikke lover kopper med vaniljesmak, annonserer han isteden at SAS nå går inn for å spare 51 tonn plast årlig.

– Vi gjør nå omfattende grep når det gjelder emballasjen til maten om bord. Alt skal være av resirkulerbart materiale.

Han nevner også kortreist mat, forhåndsbestilling under matserveringen og kutt i tax free-salget som grep for å løfte bærekraftige verdier.

– Kunne man ikke enklere spart miljøet ved å droppe de enkelte flyreisene?

– Det som i en kort horisont kan få ned utslippene, er større tilgang på biodrivstoff. Flyet bidrar til verdiskapning i Norge og opprettholder vår velstand. I en verden full av konflikt er det ingen vei å gå og slutte å reise, svarer Johansen.

Mener ny teknologi er løsningen

Norwegian kommer heller ikke med noe løfte om spiselige kopper, men svarer at de jobber med å få ned avfallsmengden. De trekker frem at Norwegian har fått priser for å være drivstoffeffektive og at de tar i bruk værteknologi og samarbeider med klimaaktører.

– Vi jobber løpende med å bytte ut flere plastprodukter med mer miljøvennlige alternativer om bord der det er mulig. Når det er sagt, er det viktigste vi som flyselskap kan gjøre for miljøet å investere i nye fly og ny teknologi, skriver Tonje Næss, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, i en e-post.