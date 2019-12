25-åringen kom til Storbritannia fra Iran da han var fem. I dag kan han slå Boris Johnson på hjemmebane.

– Tenk om han skulle bli vippet ut av en lokal, muslimsk arbeiderklasseinnvandrer.

Ali Milani (25) spøker med en gjeng frivillige som hjelper ham å gå dør til dør i et nabolag sørvest i London.

Milani er Labours kandidat i valgkretsen Uxbridge og South Ruislip. Hans konservative motstander er ingen ringere enn statsministeren selv.

Det kan høres ut som en ønskedrøm, men i innspurten til torsdagens valg blir Milani omtalt som en av Johnsons største trusler av nyhetsmagasinet Foreign Policy.

Historisk mulighet

Milani har fokusert på å mobilisere særlig unge velgere i håp om å stikke av med Boris Johnsons sete i parlamentet.

Skulle det skje, ville det være første gang i historien at en statsminister taper i sin egen valgkrets.

Den som har kommet nærmest, var statsminister Arthur Balfour, som før valget i 1906 lå an til å tape sitt sete til det liberale partiet. Han trakk seg imidlertid rett før nederlaget ble klart.

Fakta: Valg i Storbritannia Torsdag 12. desember går britene til urnene i et valg som kan bli avgjørende for landets fremtid. Får statsminister Boris Johnson flertallet han håper på, kan skilsmisseavtalen med EU endelig gå igjennom parlamentet. Taper han, kan det bli skrevet ut ny folkeavstemning om brexit. En dag før valglokalene i Storbritannia åpner, ser det ut som det skal gå veien for Johnson og Det konservative partiet. Ingenting er imidlertid avgjort, og overbevisende meningsmålinger har tatt feil i flere av de siste valgene.

Appellerer til de unge

Storbritannia-kjenner Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo sier Milani representerer en entusiastisk og ungdommelig fløy som har samlet seg rundt Labour og fått en ny giv med Jeremy Corbyn som leder.

– Han er åpenbart en sterk kandidat som fører en valgkamp med tydelig lokal forankring – noe Boris Johnson ikke har, sier han.

Bratberg tror likevel ikke at Milani kommer til å slå Johnson.

– Men kanskje kommer han innenfor rimelig avstand. Det blir spennende å se.

Peter Nicholls, Reuters/NTB scanpix

Ikke lenger umulig

Lenge var en seier til Milani ansett som fullstendig usannsynlig.

Men en fersk YouGov-måling indikerer at en overraskende seier til den unge Labour-kandidaten nå er innenfor den statistiske feilmarginen.

I snittet av målingen ligger Milani fortsatt 9 prosentpoeng bak Johnson. Hvis Johnson gjør et spesielt dårlig valg i hjemkretsen, kan Milani statistisk sett forbigå ham.

Skal han klare det, må han sikre minst 5000 ekstra stemmer. Det er like mange stemmer som Johnson tapte i nyvalget i 2017.

Wikimedia Commons

Tror på «historisk seier»

Milani kom til London som flyktning fra Iran da han var fem år. Familien bosatte seg nord i London, men Milani flyttet senere til Uxbridge for å studere. Siden har han vært en aktiv lokalpolitiker.

I et debattinnlegg i avisen The Guardian skriver Milani at han tror på en «historisk seier».

Han påpeker at Johnson har nektet å møte ham til lokal valgdebatt, noe han mener viser at statsministeren har sviktet sine egne velgere i kjernesaker som byggingen av en tredje rullebane på Heathrow flyplass.

Ikke lenger et trygt sete

Uxbridge og South Ruislip er lenge blitt regnet som en klar konservativ bastion og dermed et sikkert sete for statsministeren.

Det var nettopp derfor Johnson ble flyttet hit i 2014. Partilederen, som er født i New York i USA og oppvokst i både London og Brussel, representerte tidligere den velstående hovedstadsbydelen Islington North.

Men de siste årene er det kommet tegn til at de konservative ikke lenger føler seg like trygge.

Under valgkampen i 2017 svirret ryktene om at partiet vurderte å flytte lederen til et nytt valgdistrikt fordi den lokale oppslutningen hadde begynt å svikte, skriver Foreign Policy.

En av grunnene som trekkes frem, er at området er blitt mer mangfoldig.

Ved forrige valg stemte nesten alle valgkretser der mer enn 40 prosent av befolkningen hadde etnisk minoritetsbakgrunn, på Labour.

Den grensen krysset Uxbridge og South Ruislip tidligere i år.

Lisi Niesnier, Reuters/NTB scanpix

Usikkert for liberaldemokrat

Labour-leder Jeremy Corbyn representerer nå Johnsons gamle valgkrets. Ingenting tyder på at han vil miste setet sitt: På de siste målingene leder Corbyn med mer enn 40 prosentpoeng.

En annen partileder som har mer å bekymre seg for, er imidlertid liberaldemokratenes Jo Swinson.

Hun representerer valgkretsen East Dunbartonshire i Skottland. Der ligger Scottish National Partys kandidat bare 7 prosentpoeng unna en valgseier.