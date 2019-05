1300 kroner i bot for å bruke el-sparkesykler på franske fortau

Det er ikke bare i Oslo at el-sparkesykler skaper debatt. I Frankrike har syklene havnet på transportminister Elisabeth Bornes bord. Bare i Paris forventes det at det vil være 40.000 slike sykler i sirkulasjon før året er omme. De skal holde seg langt unna fortauene, skriver France24.com.

Hvis ikke blir boten 135 euro – over 1300 kroner, skriver Le Parisien. Det vil fortsatt være lov å trille på fortauet, hvis motoren er slått av.

Raskt og anarkistisk

– Utviklingen skjedde raskt og på en litt anarkistisk måte. Fra september må brukerne av el-sparkesyklene bruke gaten eller sykkelfelt så fotgjengere ikke lenger blir presset inn mot veggen, sier Elisabeth Borne.

Aftenposten skrev i slutten av april at el-sparkesyklene skaper hodebry i samtlige byer de har inntatt denne våren. Nyvinningen kom overraskende på politikere og kommunale instanser.

– Må rydde opp

I Norge er det omtrent samme regler for el-sparkesyklene som for vanlige sykler. Det betyr at man kan kjøre på fortau og i gågater, men på ingen måte så fort som man vil.

Senest i fjor ble veitrafikkloven endret. Det førte til at Oslo kommune mangler lovhjemmel for å regulere hvordan og hvor el-sparkesyklene skal leies ut, eller parkeres i Oslo.

– I fjor liberaliserte samferdselsministeren veitrafikkloven for å åpne opp for små elektriske kjøretøy. Det gjør at kommunene i Norge ikke kan regulere el-sparkesykler. Dette er dårlig politisk håndverk som gjør det vanskeligere for Oslo å finne gode løsninger. Dette må samferdselsministeren rydde opp i, sa byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) i Oslo til Aftenposten i april.