Denne uken åpner Portugal gradvis opp samfunnet igjen, én uke etter at nabolandet Spania lettet på sine tiltak.

I Portugal har tiltakene lignet mer på den norske nedstengningen. Det har vært lov å gå ut for å mosjonere og for å handle det nødvendigste.

Når landet nå letter på tiltakene, skjer det likevel gradvis. Portugal har nemlig så langt sluppet langt lettere fra virusutbruddet enn nabolandet Spania.

Spania har en dødelighet på 558 personer pr. 1 million innbyggere. Det er mer enn fem ganger høyere enn Portugal, som har en dødelighet på 108 personer pr. 1 million innbyggere.

Nå stiller stadig flere samme spørsmål: Hva har Portugal gjort rett?

Rafael Marchante, Reuters / NTB scanpix

Rafael Machante, Reuters / NTB scanpix

Rafael Marchante, Reuters / NTB scanpix

– Timing er avgjørende

Tidspunktet for handling kan ha vært avgjørende for de to landene.

Da Spania stengte landet, var om lag 200 døde. Det hadde gått seks uker siden første smittetilfelle.

Da Portugal stengte ned, var det bare gått seksten dager siden første smittefunn. Landet hadde kun to døde.

Pedro Simas leder et laboratorium som jobber med viruspatologi ved Portugals Institutt for molekylær medisin (IMM).

– Timing er avgjørende i de tidlige fasene i en pandemi fordi virusspredningen er eksponentiell. Selv én uke kan ha enorm betydning, sier Simas til The Financial Times.

Fakta: Koronautbruddet i Portugal 26.715 er så langt smittet av viruset i Portugal. 1105 er døde av covid-19. I nabolandet Spania er 256.855 smittede og 26.070 døde, ifølge Worldometers (oppdatert 8. mai). Første smittetilfelle ble registrert 2. mars. Landet fikk tidlig på plass testkapasitet som kunne gjennomføre opp mot 15.000 tester per dag. 18. mars stengte landet ned, men uten samme strenge portforbud som i Spania. Fra 4. mai åpnes landet gradvis opp igjen.

Tester mer enn noe annet land i Europa

I tillegg innførte Portugal tidlig omfattende testing. Med 350.000 tester ligger landet i europatoppen, justert for innbyggertall, skriver The Financial Times.

Helsepersonell og beboere på aldershjem er blitt prioritert i testingen. Alle med symptomer eller påvist smitte har vært pålagt karantene.

Rafael Marchante, Reuters / NTB scanpix

Legger stor vekt på allmennleger

Også planleggingen i helsevesenet skiller de to nabolandene. I Portugal startet allmennpraktiserende leger tidlig med hjemmebesøk til personer med symptomer.

Den utstrakte bruken av hjemmeundersøkelser har hatt to positive effekter:

1. Smittede har holdt seg hjemme og har dermed ikke brakt smitten videre.

2. Det har vært lavere trykk på sykehusene, som har hatt kapasitet til å ta seg av de sykeste pasientene.

Portugals folkehelsedirektør Graça Freitas anslår at nærmere 90 prosent av de smittede i Portugal har holdt seg hjemme frem til de ble friske, ifølge Euronews.

Rafael Marchante, Reuters / NTB scanpix

Overvåking og lydige borgere

Som Italia og Spania har også Portugal en aldrende befolkning og en familiesentrert kultur. Likevel har smitten ikke flyttet seg ut av de to største byene, Lisboa og Porto. Stor-Lisboa er med sine 2,8 millioner innbyggere også betydelig mindre enn stor-Madrid som har 6,6 millioner innbyggere.

Landets nest største by, Porto, er på størrelse med Bergen, men regner man med området rundt er innbyggertallet omkring 2,4 millioner.

Ni av ti smittetilfeller er registrert i Lisboa og Porto. Landet har innført økt politiovervåking i byene. Flere steder har politiet brukt droner for å gi folk beskjed om å holde seg hjemme med mindre de trenger å gå ut.

Sosialt ansvarlige borgere er også foreslått som forklaring for smittekontrollen. Flere portugisere valgte å holde seg hjemme selv før det ble påbudt.

Frykter ny bølge

Når landet nå langsomt åpner opp, skjer det i tre runder.

Fra 4. mai åpnes legekontorer, tannleger, frisører, bokhandler, små butikker og biblioteker igjen. Individuelle idretter tillates også.

Fra 18. mai gjenåpnes museer, restauranter, større butikker, barneparker og skole for avsluttende elever.

Fra 1. juni vil de siste lettelsene komme, skriver Forbes.

Men kun hvis alt går bra.

Dersom smittetallene skulle øke, har statsminister Antonio Costa uttalt at han ikke er redd for å stramme inn igjen. Frykten for en ny bølge er stor.

«Det at den første bølgen med smittespredning var så godt kontrollert, setter Portugal i en utrolig sårbar posisjon», sier Pedro Simas ved IMM til The Financial Times.

Fra redaksjonen: 10. mai ble artikkelen rettet. I en tidligere versjon som sto på trykk i papiravisen 10. mai ble befolkningstetthet også nevnt som en forklaring på hvorfor Spania og Portugal er ulikt rammet. Tallene som ble brukt stemte ikke, og dette er fjernet som en forklaringsvariabel i den oppdaterte versjonen av saken.