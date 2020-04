Det melder Reuters.

Ordren kommer etter at doktor Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, onsdag sa at legemiddelet har god effekt mot covid-19.

Som svar på Trumps ordre, arbeider FDA med en hasteautorisasjon for bruk av Remdesivir for pasienter med covid-19, opplyser kilder til New York Times.

Det er blitt gitt en lignende autorisasjon til malariamedisinen hydroksyklorokin, som Trump tidligere har anbefalt, men legemiddelet har gitt dårlige resultater hos pasienter.