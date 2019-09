Trump vil møte den anonyme varsleren

– Som alle andre amerikanere fortjener jeg å møte min anklager. Den såkalte «varsleren» la fram en perfekt samtale med en utenlandsk leder totalt feil og på en uredelig måte, skriver Trump på Twitter.

Han retter også hard kritikk mot Adam Schiff, komitéleder for Representantenes hus, og sier at han løy til kongressen om hva Trump sa.

– Hans løgner ble laget på den kanskje mest skamløse og ondsinnede måten jeg har sett i kammeret. Han skrev ned og leste forferdelige ting, så sa han det kom fra munnen til presidenten i USA, skriver Trump.

Forræderi

Videre sier presidenten at han ønsker at Schiff skal avhøres på høyeste nivå for bedrageri og forræderi.

Trump ønsker også å møte personen som ga varsleren informasjon som presidenten beskriver som «veldig uriktig».

Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

– Spionerte denne personen på USAs president? Store konsekvenser! skriver Trump.

Telefonsamtalen

Bakgrunnen er et varsel om innholdet i en telefonsamtale presidenten hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I telefonsamtalen ba Trump sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av Joe Biden, som lenge har vært favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg. I varselet anklages Trump for å ha misbrukt presidentmakten til å få et annet land til å blande seg inn presidentvalget. Det hvite hus forsøkte i etterkant å skjule innholdet i samtalen, ifølge varsleren, som er ansatt i det amerikanske etterretningsapparatet.

Representantenes hus' etterretningskomité leder etterforskningen som skal avgjøre om Trump skal stilles for riksrett.