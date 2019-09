Mor og barn omkom i brann i Moria-leiren i Hellas

Gresk politi opplyser til Atens nyhetsbyrå at det var en mor og hennes barn som omkom i brannen i den omstridte leiren.

Kvinnen ble brakt til sykehuset på øya, mens barnets kropp ble overlatt til myndighetene av migrantene i leiren.

Tidligere søndag var det kjent at minst én person hadde mistet livet.

– Situasjonen er anspent. Det er snakk om en død mor og hennes barn. Men vi har ikke greid å bekrefte dette ennå, sier Lesvos-ordfører Stratis Kytelis.

Uklart forløp

Hendelsesforløpet var fortsatt uklart søndag kveld. Men ifølge en uttalelse fra politiet brøt det ut branner på to steder ved 17-tiden søndag, en inne i Moria-leiren og en i en midlertidig leir utenfor, kalt Olivenlunden.

Inne i leiren skal brannen ha spredt seg til seks eller sju av konteinerne som brukes til å huse flyktninger og migranter.

– Vi fant to barn fullstendig forkullet og en død kvinne. Vi ga barna, tullet inn i pledd, til brannmannskapene, sier 15 år gamle Fedouz fra Afghanistan.

Uroligheter

Brannen ble til slutt slukket med hjelp av et fly. Men flere migranter sier til AFP at det bygget seg opp et raseri over at det tok lang tid før brannmannskapene ankom, noe som igjen førte til store uroligheter i leiren. Politiet avfyrte tåregass mot opprørte flyktninger som stormet resepsjonsområdet i Moria-leiren, mens forsterkninger ble fløyet inn fra Aten.

Ifølge nyhetsbyrået AP sier politiet på Lesvos at det var migrantene selv som tente på brannene i protest mot forholdene. Asylsøkerne krever å bli overført til fastlandet.

Ny krise

Moria-leiren, som er bygget for rundt 3.000 personer, huser nå 13.000 flyktninger og migranter.

I 2016 undertegnet tyrkiske myndigheter en avtale med EU om å begrense tallet på flyktninger som tar sjøveien fra Tyrkia til de greske øyer. Men de siste månedene har antall nye ankomster økt jevnt.

Den greske regjeringen opplyser søndag at de mandag skal diskutere en ny asyllov for å håndtere den nye flyktningkrisen.