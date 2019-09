Pengevalgkampen: En sponses av servitører, en av professorer, en av advokater og en av pensjonister

Etter den siste TV-debatten mellom de fremste demokratiske presidentkandidatene jobber nå valgorganisasjonene deres for fullt med å fylle valgkampkassen. Ved utgangen av måneden går neste frist ut for å rapportere til det føderale valgstyret om pengestrømmene.

Kandidater som Joe Biden, Kamala Harris og Pete Buttigieg har hver avtalt 10–15 innsamlingsmøter – såkalte fundraisere – de to siste ukene av september, ifølge The Washington Post. På slike møter betaler tilhengere forholdsvis dyrt for å møte, snakke med eller kanskje spise et måltid sammen med kandidaten.