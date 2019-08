Kvinne skutt og drept i Stockholm

Politiet leter etter to maskerte gjerningsmenn som flyktet i en mørk bil, skriver Aftonbladet.

Aftonbladets bilder fra stedet viser at minst to skudd ble avfyrt inn i en leilighet. Et vitne sier til avisen at det ble hørt opp mot ti skudd i området.

Melding om skuddløsning i Vällingby kom klokken 01.30, natt til onsdag. Kvinnen ble fraktet til sykehus i ambulanse. Onsdag morgen opplyste politiet at hun ikke overlevde. Vällingby er en bydel vest for Stockholm sentrum.

Onsdag morgen jobber flere politifolk med å sikre spor fra åstedet.

Det er den andre kvinnen som blir skutt og drept i Sverige denne uken. En kvinne, som hadde et spedbarn i armene, ble mandag drept på åpen gate i Malmö.

I forrige uke ble en norsk kvinne funnet drept i en leilighet på Södermalm i Stockholm. En mann er siktet i denne saken. Han erkjenner ikke straffskyld.