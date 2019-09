Trumps og Kinas tolløkninger trådt i kraft

Tollen på 15 prosent ilegges varer for 112 milliarder dollar som importeres fra Kina, blant annet klær, sko og sportsartikler.

Dermed rammes rundt to tredjedeler av forbrukervarene som USA importerer fra Kina. Hittil har president Donald Trump unnlatt å legge toll på forbrukervarer i sin handelskrig mot Kina for å unngå at vanlige amerikanere rammes for hardt.

Samme dag som USAs tolløkninger ble innført, økte Kina som et mottrekk tollen på amerikanske varer for 75 milliarder dollar. Det gjelder blant annet biler og bildeler.

Hensikten med handelskrigen er å bedre USAs konkurransekraft i forhold til Kina og dermed amerikansk økonomi, men de siste tolløkningene vil nå trolig ramme den viktigste drivkraften i økonomien, nemlig forbruket. Etter hvert som investeringene synker på grunn av dårlige globale utsikter, har amerikanske handlende vært et lyspunkt i USAs økonomi.

Toll på nesten alt

Etter søndagens tolløkninger vil 87 prosent at tekstiler og klær og 52 prosent av sko som importeres fra Kina, måtte betales toll på.

I tillegg rammes en lang rekke matvarer, som ketchup, kjøtt, pølser, frukt og grønnsaker, sportsartikler som golfkøller, surfebrett og sykler, og musikkinstrumenter, treningstøy og møbler, ifølge en offisiell liste.

1. oktober skal tollen på en annen gruppe varer til en verdi av 250 milliarder dollar økes fra 25 prosent til 30 prosent, og 15. desember skal administrasjonen etter planen innføre toll på 15 prosent på ytterligere 160 milliarder dollar av importen fra Kina. Da vil så godt som alle kinesiske produkter være gjenstand for toll.

Appell om utsettelse

Hundrevis av amerikanske bedrifter og bedriftsorganisasjoner har appellert til Trump om å utsette tolløkningene. De sier at arbeidsplasser kan gå tapt og at forbrukerne rammes fordi de blir nødt til å øke prisene på sine produkter for å kompensere for tollen.

Men Trump avviste fredag klagene og hevdet at bedriftene delvis kunne skylde på seg selv for dårlig bedriftsledelse. Han insisterer stadig på at det er Kina som må betale tollen, men forskning viser at det faktisk er amerikanske forbrukere som bærer byrden.

Amerikansk økonomi går foreløpig bra, men handelskrigen har helt klart rammet bedriftenes investeringer og forbrukernes tillit til at den vil fortsette å gå bra i fremtiden.