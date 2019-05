Det amerikanske aerospacefirmaet Hermeus Corporation jobber med å utvikle et rekordraskt passasjerfly som vil kunne gå fem ganger lydens hastighet.

Selskapet skriver på sine nettsider at de har finansiering på plass til å kunne utvikle flyet. Firmaet med base i Atlanta, håper flyet skal oppnå en rekkevidde på 7402 km og med en hastighet på 5310 km/t.

Distansen mellom New York og London er 5585 km.

– Ved å øke hastigheten på reiser over lengre avstander, vil vi revolusjonere den globale transportinfrastrukturen, sier Aj Piplica, en av Hermeus Corporation grunnleggere og konsernsjef.

Sammen med grunnleggere fra blant annet Elon Musks rakettoppskyting jobbes det med å utvikle et hypersonisk jetfly innen 10 år.

Men jobben vil være krevende.

– Vi har massevis av flytesting foran oss. Vi må bygge mindre modeller, teste dem og lære, sier han.

Kjerneteknologiene må gå sammen

Den største utfordringen som det amerikanske selskapet står overfor, er å gjenskape lydens hastighet når det skal testes på bakken.

–Vi må bygge helt ny maskinvare for å skaffe oss nødvendig kunnskap, uttrykker AJ Piplica.

En flybillett fra Norge og til New York tur retur koster i dag gjerne rundt 3000 kroner. Billettprisene med fremtidens fly vil bli langt dyrere. New York-London på to timer anslås til å koste rundt 30.000 norske kroner for en enveisbillett.

Gary Cameron, Reuters

Ekspert: Fortsatt en lang vei å gå

Paul Bruce, lektor i luftfartsdepartementet på Imperial College London, mener det er en lang vei å gå før vi kan se supersoniske passasjerfly.

– Det større problemet er det økonomiske og kanskje miljøspørsmålet. Fly som går så raskt vil kunne forbruke forferdelig mye drivstoff, og vil være mye mer ineffektive enn å fly sakte. Men hvis det er et marked for det, er jeg ikke i tvil om at vi skal kunne bygge slike type fly. De tekniske mulighetene er der, sier han til CNN.

Hermeus Corporation er slett ikke det eneste som jobber med å utvikle supersoniske passasjerfly. I juni 2018 kom det frem at også Boeing har slike planer. Flyprodusentene Lockheed Martin og Aerion Corporation jobber også med det samme.

Alle jobber med flytyper som vil være dobbelt så raske som Concorde, flyet som brukte i underkant av fire timer mellom New York og London før det landet for siste gang i november 2003.