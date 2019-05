Han mener alle bør ha tilgang til årgangsvin og raske biler. Nå har han vunnet valget.

Sør-Afrika-ekspert Henning Melber mener alle de store sørafrikanske partiene kan være skuffet etter valget 8. mai:

Det styrende ANC, Nelson Mandelas parti, klarte ikke å utnytte effekten av at president Cyril Ramaphosa ikke er den korrupsjonsanklagede forgjengeren Jacob Zuma. Selv om partiet får over 50 prosent og dermed rent flertall, er resultatet partiets dårligste noensinne.

Det største opposisjonspartiet, DA, kan ta med seg skuffelsen over at ikke flere misfornøyde ANC-velgere kom til dem. DA havnet igjen midt på 20-tallet.

Det venstrepopulistiske EFF, som iblant ikke har veket unna for å oppfordre til vold, fikk heller ikke så stor oppslutning som partiet håpet. Etter alt å dømme når det ikke 10 prosent. Saken om å ta jord fra hvite og dele ut til svarte fikk heller ikke så stor plass i valgkampen som ventet.

– Stemte på stabilitet

Melber er seniorforsker ved Nordiska Afrikainstitutet og ekspert på ANC og sørafrikanske opprørsbevegelser. De endelige resultatene er neppe klare før lørdag, men trenden er klar, mener Melber.

– Velgerne stemte til slutt på politisk og økonomisk stabilitet, sier han.

Internasjonal tillit

Melber viser til at Ramaphosa er god for omtrent 450 millioner dollar (rundt 4 milliarder kroner) og er blitt rik i en liberal markedsøkonomi. Han mener derfor at internasjonale investorer vil ha større grunn til å stole på ham enn forgjengeren Zuma, som stadig havnet i korrupsjonsskandaler.

– Nå som han har vunnet valget, kan dette føre til større fremtidstro og flere investeringer i landet. Dette kan skape flere jobber, sier Melber.

Marius Bosch, Reuters/NTB scanpix

Fakta: Sør-Afrika Sør-Afrika er det afrikanske kontinentets mest industrialiserte land. Kun Nigeria har en større økonomi. Landet førte mellom 1948 og 1994 en raseskillepolitikk kjent som apartheid. I april 1994 avholdt landet sitt første valg med allmenn stemmerett. Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) med Nelson Mandela i spissen vant med et valgskred og har styrt landet siden. Jacob Zuma tok over som ANC-leder etter Mandelas etterfølger i 2007. Hans tid som partileder og president var preget av korrupsjonsskandaler. I desember 2017 tok Cyril Ramaphosa over som partileder og kort etter også som president. Kilde: TT

Drev med aviser, tele og McDonald’s

Valgvinneren var visepresident og overtok som landets leder da Jacob Zuma måtte gå vinteren 2018. Ramaphosa er en av partiets helter fra bevegelsen som veltet apartheidregimet. Juristen var den gang leder i en fagforening for gruvearbeidere.

Da Mandela ble president, ble Ramaphosa imidlertid ikke partiets kronprins. Han var likevel viktig for utformingen av landets nye grunnlov før han tok steget over i forretningsverdenen. Ramaphosa slo seg opp blant annet i gruveindustrien, telebransjen og medier, og han hadde også franchisen for McDonald’s i Sør-Afrika.

Jerome Delay, AP/NTB scanpix

Årgangsvin og luksushoteller

Ifølge hans biograf, Anthony Butler, har presidenten alltid ment at «utdanning, kunst, årgangsvin og raske biler ikke skal være forbeholdt de rike eller middelklassen».

Da han var fagforeningsleder på 1980-tallet, fløy han alltid første klasse. Han insisterte også på at forhandlerne hans skulle bo på samme luksushotell som motparten fra arbeidsgiverne.

Da han ble visepresident i 2014, trakk han seg ut av forretningene og satset igjen helt og holdent på politikken.

Utfordringer i kø

Nå følger den første perioden der han selv står øverst på stemmeseddelen. Utfordringene er mange. Arbeidsledigheten er på 27 prosent. Strømmen går stadig vekk, og problemene er spådd å bli verre. Få land har større forskjeller mellom fattig og rik. Og korrupsjonssakene står i kø og rammer mange av ANCs tillitsvalgte, som anklages for å ha «kapret staten».

– Fortsatt sto det tvilsomme kandidater, og til og med straffedømte, på valglistene, sier Henning Melber.

Mange kommentatorer tror at ANCs valgseier er så knapp at det kan utløse kamp om makten mellom den avgåtte Zumas allierte og Ramaphosa.

– Zumas folk kan si at presidenten gjorde partiets dårligste valg noensinne og derfor må fjernes før neste valg. Hans folk kan derimot si at han ble rammet av skandaler han ikke har noen skyld i og berget makten for partiet likevel, sier Melber.