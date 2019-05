Nå blir det forbudt å røyke på strender og offentlige parker i denne delstaten

Ikke-røykere jubler over de nye reglene mot røyking av både tradisjonelle sigaretter og e-sigaretter. Forbudet vil også gjelde offentlige parker. Noen røykere føler seg diskriminert av loven, som trådte i kraft i januar.

De som bryter loven for første gang, risikerer en bot på nesten 2.200 kroner. Gjentas lovbruddet en tredje gang, stiger boten til opptil 8.700 kroner.

Loven åpner for at delstatens strandbyer kan opprette et røykeområde på opptil 15 prosent av stranda. Wildwood Crest i Cape May County har sagt at de har planer om å gjøre det.

Frivillige plukket opp over 22.000 sigarettstumper fra strender i New Jersey i fjor, ifølge organisasjonen Clean Ocean Action.

Minst 20 kystbyer i New Jersey, som ligger like sør for New York, hadde fra før innført lokale røykeforbud. På landsbasis har over 300 amerikanske kystsamfunn forbud mot å røyke på stranda.

New Jersey har en over 200 kilometer lang kyst og er med nesten 9 millioner innbyggere den tettest befolkede delstaten i USA.