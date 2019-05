Normalt ligger temperaturen på denne tiden av året kun noen grader over frysepunktet i denne delen av Russland. Men søndag viste en målestasjon i byen Koynas, øst for Arkhangelsk og Kvitsjøen, rekordhøye 31,4 grader, opplyser vakthavende meteorolog Erik Hansen ved det danske meteorologiske instituttet (DMI).

– Det er oppsiktsvekkende, fordi det er et sted som ligger på samme breddegrad som Nuuk på Grønland. Det er altså like sør for polarsirkelen, sier han.

Koynas ligger på 64,7 grader nord, om lag 1,6 grad sør for polarsirkelen.

Den ekstreme temperaturen har fulgt i et belte som går fra Kaspihavet til Kvitsjøen, forårsaket av to store lavtrykk.

– Et ligger over Finland og er det som sender den kalde luften ned over Danmark for tiden, og det andre ligger over Italia, sier Hansen.