Trump hevder han forsøkte å stoppe tilhengernes rasistiske rop: – Ren løgn, sier USA-ekspert

Under et valgkampmøte i North Carolina onsdag kveld fortsatte USAs president Donald Trump sin tirade mot fire progressive demokratiske kongresskvinner.

Trump hevder Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley er demokratenes nye venstreradikale ledere, og beskylder de fire for å hate USA.

Da Trump gikk løs på Omar, svarte tilhengerne med å rope: «Send henne tilbake!»

Fakta: Dette er saken Skandalen rundt president Trumps rasistiske uttalelser har dominert debatten i Washington siden søndag. Da tvitret presidenten at kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn burde dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte landene de kom fra». Trump nevnte ikke navn i meldingen, men det er ingen tvil om at det er nykommerne Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley han siktet til. De fire representantene han refererer til er amerikanske statsborgere, og kun Omar er født utenfor USA. Hun kom til USA fra Somalia som 17-åring, ifølge New York Times. Twitter-meldingene ble raskt møtt med rasende reaksjoner, men presidenten forvarte sine første utsagn i nye angrep på demokratene mandag og tirsdag. Blant annet beskyldte han de fire for å hate USA og sa de kunne dra sin vei om de ikke likte seg i USA.

Hevder han forsøkte å stoppe

Torsdag hevdet Trump overfor pressekorpset i Washington at han fikk en dårlig følelse da han hørte tilropene. Det til tross for at videoopptak av møtet viser at Trump ikke stoppet dem, men i stedet tok en lang pause før han fortsatte å tale.

– Jeg ble ikke glad da jeg hørte hva de ropte, sa Trump torsdag.

På spørsmål om hvorfor han ikke stoppet tilhengerne, svarte Trump at han trodde han hadde gjort det ved «raskt» å fortsette talen.

– Jeg startet veldig fort, og det tror jeg dere vet, sa Trump til reporterne.

USA-ekspert: – Ren løgn

USA-ekspert Jan Arild Snoen kjøper ikke Trumps påstand.

– Han sier han var uenig og at han prøvde å snakke videre, men det er ren løgn. Han lot dem holde på, sier Snoen til Aftenposten.

Snoen viser til John McCain, som under valgkampmøter i 2008 slo hardt ned på tilhengere som kom med rasistiske utspill om Barack Obama.

– Til sammenligning blir Trump i stedet stående og lar det skylle over seg, sier Snoen.

Han tror likevel Trump nå kan ha skjønt at han gikk et skritt for langt:

– Det er sjeldent han kritiserer egne tilhengere, slik vi ser antydning til her, påpeker Snoen.

Professor: – Rasismen mangler sidestykke

USA-ekspert og professor ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, mener Trumps rasistiske retorikk savner sidestykke i amerikansk politikk i nyere tid.

– Dette er helt enestående. Det vi ser er en sittende president som sakte, men sikkert har begynt å benytte seg av språk som tilhører ekstreme miljøer, som hittil har vært ansett som helt uakseptabelt. Jeg kan ikke huske noen president som har gjort noe lignende.

Selv om Trump nå tar avstand fra tilropene på onsdagens valgkampmøte, tror professoren han er helt klar over hva han gjør.

– Ved å be folk «reise tilbake dit de kom fra», låner Trump fra et rasistisk språk som alle vet hva betyr – uten at han selv behøver å si noe konkret om rase, sier Leigh Bailey.

Kan sabotere for seg selv

Flere amerikanske medier tolker Trumps angrep som et forsøk på å fremstille den progressive nykommerklanen som demokratenes virkelige ledere.

– Disse fire representantene ligger alle et stykke ute på ytre venstre i amerikansk kontekst. Så det å peke ut dem som motstandere er i seg selv ikke så dumt av Trump, sier Snoen.

Han mener likevel at presidenten saboterer sin egen strategi ved å fokusere på etnisitet, fremfor hva representantene har sagt og gjort.

– Her er det mer enn nok å ta av om han vil mobilisere velgere. Særlig Omar har hatt flere uttalelser om jøder som i USA er svært kontroversielle, sier Snoen.

– Skyver mange unna

Trump sa selv til pressen torsdag at han er i ferd med å «vinne den politiske kampen» mot nykommerne. Det er ikke Snoen så sikker på:

– Trumps strategi er å mobilisere kjernevelgere. Han tror ikke han trenger velgerne i midten. Etter min mening er dette feil. Jeg tror ikke disse utspillene vil være gunstige for Trump.

Også Leigh Bailey tror Trumps strategi kan svinge begge veier.

– Han tiltrekker seg nok en del velgere med disse utspillene, men det er ingen tvil om at han også skyver mange andre unna.

Få republikanere tar avstand

Onsdag stemte Representantenes hus ned et forslag om å stille Trump for riksrett for tvitringen om de fire kongresskvinnene. Bare fire republikanere stemte for en resolusjon som fordømmer kommentarene.

Siden søndag har bare noen få republikanere tatt avstand fra Trumps rasistiske uttalelser.

Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, sa torsdag at ropene «ikke hører hjemme partiet eller i USA», men sa også at Trumps fiendtlige holdning til Omar handler om hennes ideologi og ikke om rase.

Tom Emmer, som representerer Minnesota i Kongressen, fordømte tilropene, men forsvarte både presidentens Twitter-meldinger og fremstillingen av nykommerne som demokratenes nye «sosialistiske» frontfigurer.

Medskyldige partifeller

Leigh Bailey mener republikanerne er medskyldige i at Trump slipper unna med sin retorikk.

– Den mest alvorlige konsekvensen for Trump ville være at han mister støtte fra sine egne partifeller i Senatet. Men handlingene hans fortsetter å gå ustraffet, sier hun.

Snoen tror på sin side de færreste republikanere tør å konfrontere Trump.

– De fleste sitter stille i båten, og det er det flere grunner til. Noen vil ikke krangle med ham om stil og ordbruk, men heller vente til de skal ta opp politiske uenigheter. Andre er redd for å gå i offentlig konflikt fordi de er redd det kan koste dem renominasjon.