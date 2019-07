Netanyahu blir Israels lengstsittende statsminister

I et stadig mer polarisert Israel har Netanyahu klart å beholde makten, til tross for skandaler, kriser og konflikter.

Kritikere mener han har knust håp om fred med palestinerne, revet sivilsamfunnet i stykker med krasse angrep på venstrevridde og den arabiske minoriteten i landet og ført en korrupsjonskultur inn i politikken.

Netanyahus støttespillere vil på sin side trekke frem at han har holdt Israel trygt og velstående, befestet landets posisjon internasjonalt og at Israel har beholdt sin jødiske identitet under hans lederskap. Det er imidlertid ingen tvil om at Netanyahu har satt et viktig preg på Israel.

Passerer Ben-Gurion

Statsministeren, som tilhører partiet Likud, har sittet ved makten fra 1996-1999, deretter tre perioder i strekk siden 2009.

Samtidig som Netanyahu passerer Ben-Gurion, som proklamerte staten Israel i 1948, møter den sittende statsministeren sin kanskje største politiske utfordring til nå. 17. september skal det avholdes nyvalg, etter at Netanyahu ikke greide å samle en levedyktig regjeringskoalisjon etter valget i april.

Valget vil bli preget av at han risikerer å bli tiltalt for korrupsjon.