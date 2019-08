Ryanair må betale tilbake 8,5 millioner euro

Beløpet tilsvarer 84 millioner kroner.

Ryanair og datterselskapet AMS har fått pengene for å markedsføre Montpellier og omegn som et reisemål for turister. Det er det statsstøttede franske turistrådet APFTE som står bak.

EU mener Ryanair fikk en «urettferdig og selektivt fordel» av støtten, og at den skadet konkurrenter. Andre flyplasser ble også skadelidende, mener EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Etterforskningen av Ryanairs markedsføring av rutene til Montpellier lufthavn ble satt i gang i fjor etter klage fra en konkurrent.