Kina: – USA undergraver global stabilitet

I en hvitbok publisert onsdag sier forsvarsdepartementet videre at de mener den største, umiddelbare trusselen mot fred og stabilitet i Taiwanstredet er Taiwans uavhengige separatister, skriver Reuters.

USA har nylig godkjent salg av våpen til en prislapp på 2,2 milliarder dollar til Taiwan.

Departementet uttaler videre i hvitboken, som er den første siden 2015, at de ikke vil «gi avkall på bruken av makt» i forsøket på å gjenforene Taiwan med fastlandet. De vil heller ikke legge til side løfter om å ta i bruk alle nødvendige militære tiltak for å «beseire separatistene», heter det videre.

Kina sier at de viktigste prioriteringene deres framover bli å fortsette å jobbe for en gjenforening av Kina og Taiwan, og kjempe mot det de anser som separatister i Tibet og Xinjiang-regionen.

Talsmann Wu Qian i forsvarsdepartementet sier at antallet separatister i Taiwan vokser og mener alle som støtter uavhengigheten, vil møte en blindvei.

I hvitboken heter det også at mer militær tilstedeværelse fra USA, Japan og Australia i Asia-Stillahavsregionen vil føre til usikkerhet i regionen. Kina mener videre at USAs utplassering av et rakettforsvarssystem i Sør-Korea undergraver den regionale strategiske balansen.