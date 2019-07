Gassanlegget ligger i byen Sanmenxia og eksplosjonen har knust vindusruter i en radius på 3 kilometer, melder statlige CCTV.

Det statlige nyhetsbyrået Xinhua skriver at mange mennesker er skadd, mens to foreløpig ikke er gjort rede for. Det er foreløpig ikke kommet meldinger om dødsfall.

Eksplosjonen skjedde ifølge CCTV rundt klokken 18.00 lokal tid.

78 mennesker omkom i mars da en kjemikalieprodusent eksploderte i Tianjiayi i Kina.