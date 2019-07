15 omkom i jordskred i Marokko

Restene av kjøretøyet lå begravd under et rundt 20 meter tykt jord- og steinlag ved landsbyen Ansi i Atlas-fjellene sør for Marrakech.

Flere ras ble utløst onsdag kveld av kraftig regnvær, som er sjelden i det nordafrikanske landet på denne tida av året.

Elleve kvinner, tre menn og ett barn ble brakt opp av jordmassene, opplyser myndighetene fredag.

– Det er ingen overlevende, heter det i en uttalelse.

Det er uklart nøyaktig hvor mange som var om bord i kjøretøyet.

Marokkanske investeringer i infrastruktur har for det meste gått til de store veinettene. Mange områder på landsbygda er bare tilgjengelig ved hjelp av jordveier som er sårbare for ekstremvær.

Hvert år mister nesten 3.500 mennesker livet på marokkanske veier.