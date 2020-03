I 2014 ble legen Craig Spencer ebolasmittet i Guinea. Han overlevde den fryktede sykdommen, men det betyr ikke at han tar lett på koronaviruset. I New York, der Spencer nå er lege ved akutten på Presbyterian-sykehuset ved Columbia-universitetet, preges helsevesenet sterkt av utbruddet.

I USA var over 62.000 bekreftet smittet onsdag kveld. Mer enn 850 var døde, over 200 av dem i New York. Debatten pågår om hvorvidt kuren med å stenge samfunnet er verre enn følgene av sykdommen, en frustrasjon blant andre president Donald Trump gir uttrykk for.