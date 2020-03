To land i Europa. To verdener. I Spania dør en fastlege i sin egen leilighet i Salamanca. 59 år gamle Isabel Munoz fikk «lette symptomer» på sykdom og plasserte seg selv i hjemmekarantene. Legen holdt kontakt med omverdenen over internett, men tirsdag ble det stille.

Politi og helsepersonell tok seg inn i leiligheten og fant legen død, melder El Pais. Fastlegen er én av 5600 helsepersonell i Spania med koronasmitte, 13 prosent av alle som har fått bekreftet smitte. Fagforeningen til spansk helsepersonell har nå gått rettens vei for å få smittevernutstyr.