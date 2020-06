Mannen som var over alt i media, men som gikk under politiets radar

Kort fortalt:

Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm i 1986.

Ingen er dømt for drapet.

Politiets Palme-gruppe har gått igjennom etterforskningsmaterialet på nytt og mener at en mann som fremstilte seg som øyenvitne egentlig begikk drapet.

Thomas Carlgren / TT NYHETSBYRÅN / Åklagarmyndigheten

1. Hvem var Skandiamannen?

Mannen som bare har gått under tilnavnet Skandiamannen, het Stig Engström. Han var 52 år i 1986 og jobbet som grafiker og reklamemann i forsikringsselskapet Skandia, som holdt til 50 meter unna drapsåstedet.

Engström meldte seg tidlig som øyenvitne og sa at han hadde prøvd å hjelpe Olof Palme da han hørte skuddene og så at en mann var skutt. Han ble avhørt av politiet, men aldri mistenkt.

Engström døde i 2000. Han kan derfor ikke tiltales for drapet, og politiet vil avslutte saken.

Tobbe Gustavsson,TT/NTB SCANPIX

2. Hvorfor kommer navnet hans opp nå?

I 2017 kom statsadvokaten Krister Petersson inn i politiets Palmegruppe og startet på en ny gjennomgang av hele saken. Omtrent samtidig kom journalisten Thomas Petersson med en artikkel og bok om mannen han kalte «den usannsynlige drapsmannen», hvor han kom med nye opplysninger om «Skandiamannen».

Han pekte på at mannen hadde tilgang på samme typen våpen som ble brukt mot Palme. Han var med i pistolklubb og gikk i kretser med Palme-kritiske personer.

3. Hvorfor mistenker politiet Skandiamannen?

Engström var på åstedet drapskvelden. Han meldte seg som vitne, men kom med mange motstridende opplysninger om hva han gjorde, opplysninger som ingen andre kunne bekrefte.

Han sa at han hadde lagt Palme i stabilt sideleie. Ingen andre så dette.

Han sa at Lisbeth Palme, statsministerens kone, hadde gitt ham vitneopplysninger om at en mann i blå jakke hadde utført drapet og at han hadde lagt på sprang etter. Palme har aldri kunne huske å ha sett Skandiamannen.

Han sa at han hadde vært på kontoret hele kvelden, men vektere hos Skandia fortalte at han hadde vært ute tidligere på kvelden.

Signalement fra flere vitner passer med Engström. Selv prøvde han å gi politiet et annet signalement på gjerningsmannen.

Han sa at han stemplet ut fra Skandia 23.21, men det skjedde trolig to og et halvt minutter tidligere. Dagen etter var han veldig opptatt av å finne ut hva som sto på stemplingsuret da han gikk ut.

Morten Uglum

4. Hva sa Skandiamannen selv?

Stig Engström oppsøkte selv medier, blant annet fordi han mente politiet la for lite vekt på det han sa og hørte for lite på ham i jakten på gjerningsmannen. Også til Aftenpostens journalister på stedet sa han at hadde prøvd å redde Palmes liv. Han kritiserte politiet og mente de ikke var gode nok til å få «puslespillet» på plass.

I et intervju med «Skydd och Säkerhet» i 1992 tok han selv initiativ til en rekonstruksjon av det som hadde skjedd. Han tenkte da høyt om hvem som hadde utført drapet, og at det kanskje ikke var en planlagt handling, men uaktsomt som et vådeskudd på jakt. Han stilte selv spørsmål om dødsfallet var et feilgrep, en tilfeldighet?

– Jeg tror det. Det er den eneste forklaringen jeg har, svarte han selv, skriver Dagens Nyheter.

5. Har de funnet drapsvåpenet?

Nei, politiet sier at de ikke klarer å koble de to kulene som er funnet med et drapsvåpen. Til det er det gått for langt tid.

6. Har de funnet dna-spor?

Det er tatt dna-tester av slektninger av Engström, men dette har ikke ført til noe nye bevis. Politiet har ikke lagt frem nye tekniske bevis.

7. Hvorfor ble ikke Engström mistenkt tidligere?

Sjefanklager Krister Petersson mener det ble gjort en rekke feil under etterforskningen av Palmesaken i 1986. Et viktig vitne som ga signalement som passet med Engström, ble «stemoderlig behandlet». Engström ble sett på som en «stor elefant i rommet» av den første etterforskningslederen, Hans Holmér, og ble utelukket fra etterforskningen alt i 1987.

Han ble sett på som en mann som var ute etter oppmerksomhet, blant annet fordi han stadig vekk ville bli intervjuet av medier. Han ble for eksempel ikke tatt med i rekonstruksjonen av drapet i april 1986 selv om han hevdet han hadde vært der. Politiet var opptatt av andre spor.

8. Ville bevisene holdt i en rettssak?

Statsadvokat Krister Petersson sier at materialet ville være nok til å varetektsfengsle Stig Engström, slik at de kunne ha ransaket bolig, arbeidsplass og undersøkt klær og veske. Men han kan ikke fastslå at det ville vært nok til en fellende dom. – Men det ville gitt oss en rimelig sjanse til å arbeide videre med dette og bygge opp en sak mot ham, sa Petersson på pressekonferanse.

Politiet har ikke oppgitt noe klart motiv for drapet.

Men sjefanklageren sier at alle indisiene og vitneopplysningene gjør at man ikke kommer utenom Engström.

9. Hvordan blir konklusjonen mottatt?

Palmes sønner sier at de tror på politiet konklusjon. Flere av dem som har fulgt saken tett er imidlertid skuffet over at politiet ikke har kommet med nye tekniske bevis og er ikke overbevist.