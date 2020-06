FN sjokkert over meldinger om funn av massegraver i Libya

– Det er med skrekk vi registrerer rapportene om funn av minst åtte massegraver de siste dagene, de fleste av dem i Tarhuna, heter det i en uttalelse fra FNs operasjon i Libya.

– Internasjonal lov pålegger myndighetene å straks gjennomføre en effektiv og åpen etterforskning, heter det videre.

Flere av massegravene er funnet nær Tarhuna, sørøst for hovedstaden Tripoli, som ble gjenerobret fra LNA-militsen av regjeringsstyrker 5. juni.

Fullt likhus

En journalist fra nyhetsbyrået AFP fikk torsdag tilgang til stedet og så flere lik som var hentet opp av massegraven av Libyas Røde Halvmåne dagen før.

Ifølge direktøren for sykehuset i Tarhuna, Aburawi al-Buzeidi, er det også funnet 160 døde mennesker i byens likhus da regjeringsstyrkene rykket inn i byen.

– De døde er flyttet til Tripoli og Misrata av Røde Halvmåne, sier al-Buzeidi.

Skal etterforskes

Justisministeren i den FN-støttede regjeringen i landet, opplyste torsdag at det vil bli opprettet en komité som skal etterforske omstendighetene rundt massegravene og hvem de skjulte.

Haftar og hans styrker gjorde Tarhuna til hovedbase da de i april i fjor innledet en offensiv for å innta Tripoli og styrte den FN-støttede regjeringen.

De siste ukene har regjeringsstyrkene og regjeringsvennlig milits, støttet av Tyrkia, innledet en motoffensiv og drevet LNA-militsen tilbake.

Kaos og anarki

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.