Russland gjør seg klar til to uker som – uansett hvordan det går – vil bli stående som viktige når historien om 2020 skal skrives.

1. juli skal det russiske folket stemme ja eller nei til over 400 grunnlovsendringer. Det åpner blant annet for at president Vladimir Putin kan bli sittende som president til 2036. Før det skal imidlertid russerne minnes at det er 75 år siden seieren over Nazi-Tyskland. Det skjer onsdag 24. juni.