Regjeringen advarer mot mer terror på Sri Lanka

Over 250 mennesker ble drept og 150 ble såret da ni selvmordsbombere angrep tre katolske kirker og tre hoteller på Sri Lanka første påskedag.

Den ytterliggående islamistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, som ble utført av medlemmer av de to lokale gruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim.

Over 70 mennesker er pågrepet, men etterretningsinformasjon tyder likevel på at de samme gruppene planlegger nye terrorangrep, ifølge regjeringen i landet.

Ifølge helseminister Rajitha Senarathna har Sri Lankas etterretning advart statsrådene om at de er mulige mål for selvmordsbombere og bedt dem om å holde seg hjemme.

Både USA og Australia har tidligere advart sine landsmenn om at det trolig vil komme flere angrep i løpet av den nærmeste tid.

I advarselen fra amerikansk UD heter det at terrorgrupper «fortsetter å planlegge» mulige angrep og at gudshus, flyplasser og turistområder kan være mål.

Det er ikke kjent hvilken etterretningsinformasjon som ligger bak den nye advarselen fra Sri Lankas etterretning.