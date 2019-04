De tre rosevinduene mot vest, sør og nord i Notre-Dame er fra 1200-tallet og har overlevd brannen, men strukturen rundt som holder dem på plass, har fått skader, opplyser kulturminister Franck Riester onsdag, to dager etter den voldsomme brannen.

– Det kan nesten virke som om det har skjedd en himmelsk inngripen. På mirakuløst vis har store deler av inventaret klart seg uten å bli ødelagt. Det kan virke som om flammene har slikket oppover. På den måten er det mye i selve kirken som er bevart, sier førsteamanuensis Øystein Ekroll ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Må sikres umiddelbart

Han forteller at det er grindverket eller steinskjelettet, som danner rosen på rosevinduene som er det kritiske punktet nå.

– Skjelettet er laget av kalkstein, som er en sprø stein. Det er veldig viktig at det sikres så snart som mulig med stillaser innvendig og utvendig, sier Ekroll.

Heldigvis er det ikke meldt regn i Paris de kommende dagene. Det kunne vært kritisk.

– Ja, regn ville være skummelt. Vinduene må beskyttes så snart som mulig. Da unngår vi at vinduet kollapser fordi stein-spindelvevet begynner å bevege på seg.

Fakta: Katedraler rundt Paris Notre-Dame de Paris er en del av et helt belte av uvurderlige middelalderkatedraler rundt Paris. Du finner katedralene i byer som Beauvais, Amiens, Reims, Autun, Rouen, Laon, Soissoins, Bourges og Chartres.

Møysommelig prosess

Ekroll forteller at et glassmaleri er bygget opp av biter med farget glass som føyes sammen av blysprosser. I tillegg er det malt på detaljer som ansikter, hoder og folder i en klesdrakt og lignende detaljer.

Han regner med at alle glassmaleriene i Notre Dame må demonteres og ettersees. Trolig må noe males på nytt og alle glassmaleriene må få nye blysprosser.

– Blyet smelter ved 322 grader så det kan ikke ha vært så veldig høy temperatur her under brannen, forteller han.

Ut fra bildene som har vært tilgjengelige fra innsiden av katedralen, mener Ekroll at også de høye, slanke lansett-vinduene med glassmalerier bør ha klart seg gjennom brannen.

– Det er jo det som er merkelig med en brann. Selv om det brant godt på taket er selv kirkebenker bevart og altertavlen står der like hel. Jeg har et godt håp om at det meste kan settes i stand igjen, sier Ekroll.

Holder i 100 år

Middelaldereksperten legger til at det er et stort arbeid som skal gjøres. Blyet i et glassmaleri holder normalt i omtrent 100 år. Også i Nidarosdomen er det et restaureringsarbeide i gang fordi de fleste glassmaleriene er fra rundt 1908. I glassmesterverkstedet i Nidaros er det tre glassmestere som arbeider på heltid bare med restaurering.

– For å si det sånn så er det ingen som lever nå som kommer til å oppleve å kunne restaurere alle glassmaleriene. Det tar fra et halvt til ett årsverk å restaurere en kvadratmeter glassmaleri. I Nidaros har vi 500 kvadratmeter glassmaleri. Det kan ganges med ti i Notre-Dame. Det betyr minst 5000 årsverk for å restaurere alle glassmaleriene, forteller Ekroll.

Han legger til at det er en stor ekspertise på glassmalerier i Frankrike fordi det finnes små mange middelalderkatedraler i landet.

Eksperimenterer med kalk

Men det er færre som kan kunsten å lage mørtel med kalk. Til tross for at det er en stor interesse for å ta vare på gamle yrker, har faktisk oppskriften på denne mørtelen gått i glemmeboken.

– Det eksperimenteres for å finne frem til den beste blandingen, sier Ekroll. Derfor arrangeres det også egne festivaler for gamle yrker. Til sommeren foregår en europeisk steinhuggerfestival i Trondheim. Da kommer det steinhuggere fra hele Europa for å dele kunnskap med hverandre.

– Da kommer helt sikkert Notre-Dame til å bli det store samtaletemaet. Kanskje noen blir headhuntet til Notre-Dame, sier Ekroll oppglødd.

Selv om Notre-Dame nå kommer til å stenges i flere år under restaureringsarbeidet, innrømmer Ekroll at han håper på å kunne komme inn for en ekspert-titt.

– Det ville vært fantastisk spennende. Notre-Dame blir en lærebok for hele Europa. Det blir et kjempeprosjekt, sier han.

Middelalderkatedralen i Reims var den forrige katedrale som ble totalrestaurert fordi den havnet i frontlinjen under første verdenskrig i 1917. Den ble ødelagt av granater og brann.

– I Reims ble katedralen støttet opp av armert betong. Det som er sikkert er at det ikke kommer til å skje i Notre-Dame. Betong hører ikke hjemme i den middelalderkatedral.

I overraskende god stand

Også det gigantiske orgelet og de største maleriene som ikke kunne flyttes i sikkerhet, er i overraskende god stand men må gjennom restaureringsarbeid, melder NTB

Da brannen brøt ut, ble det lagt ned en iherdig innsats for å få reddet så mye som mulig av katedralens kulturskatter i sikkerhet. Både prester og brannfolk deltok i bergingsarbeidet.

Flere av de største kulturskattene kunne ikke fraktes ut. Derfor er lettelsen stor over at skadeomfanget på disse er mindre enn først fryktet.