Politiet i Malmö: Også kriminelle synes det har gått for langt

Ingen mistenkte er ennå pågrepet etter drapet på 15 år gamle Jaffar og drapsforsøket på en annen gutt på pizzarestauranten i Ystadsgatan i Malmö lørdag.

Politiet gjentok onsdag etterlysningen av vitner som har sett de to antatte gjerningspersonene, som var maskerte da de syklet til og fra åstedet på en sort damesykkel og en hvit sykkel.

Kom fra Syria i 2016

Jaffar kom til Sverige som flyktning fra Syria i 2016. I helgen var familie og slektninger samlet i sorg og sjokk. 18 år gamle Younes var familiens talsperson da Svenska Dagbladet møtte dem mandag.

– Han kom hit for å leve, men Sverige var ikke trygt nok. Hva slags bilde tror dere at våre slektninger i Syria får av Sverige? Han flyktet fra døden til døden. Hadde han blitt igjen i Syria hadde han kanskje vært i live nå, sier Younes til avisen.

Sender budskap via dømte kriminelle

Noen dager etter drapet møtte åtte dømte kriminelle på et møte i regi av prosjektet «Stans skytingen» (Sluta skjuta). De åtte er underlagt Kriminalomsorgen, soner straff utenfor fengsel og har møteplikt.

– De vi kaller inn til møtet er ikke de ledende eller mest voldelige, men det er gutter som man vet at de hører på. De skal bringe budskapet videre, sier Glen Sjögren, politiets koordinator i «Stans skytingen» til SVT.

Møtet tirsdag har vært planlagt lenge, men de to skytingene i helgen der én ble drept og to skadet, gjorde temaet enda mer aktuelt.

– Alle synes det er skikkelig ille. Man kan spørre seg hva en 15-åring har gjort for å dø. Fler og fler personer synes at dette har gått for langt, også i den kriminelle verden, sier Sjögren.

Med på møtet var politiet, representanter fra kommunen, Kriminalomsorgen og folk fra lokalsamfunnet.

Treffer sørgede foreldre på kirkegården

En av de lokale er en kvinne som mistet sin 25 år gamle sønn i sykdom. Hun fortalte på møtet om alle sørgende foreldre hun treffer på kirkegården der mange av de unge mennene som er drept i Malmö ligger begravd.

Sykepleier Lizette Vargas arbeider på akuttmottaket i Malmö og har tatt imot mange av skuddofrene og møtt deres pårørende. Hun er en av dem som har vært med på alle tre møtene i «Stans skytingen» etter oppstarten i fjor.

– Jeg fortalte hvordan det kan se ut når man kommer inn på akutten med en skuddskade. Jeg fortalte hvordan vi i vår yrkesrolle kjenner det når vi tar hånd om en traumepasient og hvordan vi tar hånd om de pårørende, sier hun til avisen Sydsvenskan (abonnementsartikkel).

– De blir berørt

Hun er overbevist om at budskapet når inn til de kriminelle.

– De blir berørt. Vi får en bra kontakt når blikkene våre møtes. Man ser at det når inn, sier hun.

I tillegg til møtene, har prosjektet gjennomført fler enn 30 besøk hos kriminelle. Antallet skyteepisoder og drap har gått ned i år, men politiet mener at det er for tidlig å si om det skyldes prosjektet.