For tre år siden snudde Donald Trump stemningen i flere delstater og fylker som sto på vippen. Northampton i Pennsylvania er et slikt område. Distriktet har byer med bibelske navn som Bethlehem og Nazareth, og her stemte mange nok på Trump til at han gikk av med seieren.

Få valgdistrikter er så treffsikre som dette: Siden 1932 har flertallet her bommet kun tre ganger på presidentvinneren.