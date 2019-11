– Vi kommer aldri til å akseptere at unge menn blir skutt til døde på våre gater, og at også andre menneskeliv settes i fare, sa regionpolitisjef Carina Persson i Malmö-politiet.

– At kriminelle viser slik likegyldighet overfor andres liv, er avskyelig, sa hun.

Lørdag kveld skjedde et nytt brutalt drap i Malmö. Byen har slitt med gjengkriminalitet, dødbringende skyteepisoder og eksplosjoner i lang tid.

At to 15-åringer blir skutt inne i en pizzarestaurant, er likevel helt spesielt. Den ene gutten døde av skadene, den andre har fått livstruende skader og ligger på sykehus.

– Det har vært en svart helg for Malmö og for malmöpolitiet, sa politisjef Stefan Sinteus på en pressekonferanse mandag formiddag.

Fakta: Drap med skytevåpen Hittil i år har 78 blitt drept med skytevåpen i Sverige. 249 personer har blitt forsøkt drept med skytevåpen. Kilde: Brottsforebyggande Rådet.

Avledningsmanøver?

Politisjef Sinteus beskrev følgende hendelsesforløp lørdag kveld:

Rett før klokken 21 detonerte en kraftig sprengladning et sted i byen. Politiet tror dette kan være et forsøk på å villede politiet fra det som ikke lenge etter skulle skje ved Möllevångstorget i Malmö.

Seks minutter senere registrerte overvåkingskameraene der at to personer kom syklende mot pizzeriaen hvor en hel del folk var samlet.

Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN

– Personene tar opp våpen og skyter mot to personer inne i pizzeriaen. De blir skutt med flere skudd, og en av dem dør omgående på stedet. Den andre er hardt skadet. Også han er skutt med flere skudd, sa Sinteus.

15-åringen som nå ligger på sykehus hardt skadet, er ikke ved bevissthet og kan ikke avhøres.

Knyttes til narkohandel

Politisjefen sier at de to 15-åringene var kjent for dem, men vil ikke si noe på om hvilken måte. Samme kveld ble også en ung kvinne alvorlig mishandlet og skadet.

Politiet lover nå det de kaller en kraftinnsats mot de kriminelle gjengene. De knytter gjengkriminaliteten til cannabis-handelen i byen.

Ingen er pågrepet etter skytingen på Möllevångstorget, men politiet sier at de har spor etter syklistene som skjøt.

– Vi kommer til å gjøre flere tiltak og forsterkninger nå, blant annet mot den lokale narkotikahandelen, som ligger bak mye av voldsspiralen vi ser nå, sa politisjef Stefan Sinteus.

Operasjon rimfrost

I forrige uke holdt det nasjonale politiet en orientering om den alvorlige situasjonen med eksplosjoner og skytinger.

Men på grunn av det som skjedde i Malmö i helgen, rant begeret over for politiet og de vil nå oppgradere arbeidet mot de kriminelle ytterligere ved å kalle det en «nasjonal særskilt hendelse».

– Det er veldig sjelden vi bruker denne metoden. Det ern en eksepsjonel situasjon, sa Mats Løfving, lederen for den nasjonale operative enheten i en egen pressekonferanse i Stockholm mandag formiddag.

Dette skjer kun ved store helt spesielle tilfeller, slik som etter terrorangrepet i Drottninggatan, i forbindelse med valget i fjor og etter skogbrannene i 2017.

– V har sett et avrettelseslignende drap på en 15-årig gutt og hans kamerat er alvorlig skadet. Vi har også mistanke om at dette var koordinert ved at en sprengladning mot en bil kanskje hadde som mål å avlede politiets oppmerksomhet fra denne plassen. Det er ganske raffinert, sa Mats Løfving.

Han sier at de setter i gang «Operasjon Rimfrost», som er en egen operasjon for å bruke alle mulige ressurser på å få bukt med gjengvolden.

– Vi kan ikke forvente resultater over natten. Men i løpet av seks måneder skal vi ha sett en forskjell, sa lederen for dette arbeidet, Stefan Hector.

Han sier at de i løpet av den tiden skal få ned antallet eksplosjoner og skyteepisoder. Flere fra de kriminelle nettverkene skal pågripes og fengsles, og antallet beslag av våpen skal økes.

Johan Nilsson, TT/NTB SCANPIX

Den siste uken har politiet pågrepet flere personer i Malmöområdet som de beskriver som toneangivende kriminelle. De jobber også tett med dansk politi for å pågripe personer som opererer over landegrensene.

– Men det finnes ikke noe enkelt svar på komplekse problemer, sa Hector.