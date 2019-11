USA trekker soldater ut av Syria, men nesten like mange kommer tilbake

Til tross for Donald Trumps retorikk om at han skal hente amerikanske soldater hjem fra endeløse kriger i Midtøsten, er det bare så vidt at antallet amerikanske soldater blir redusert i Syria.

Flere hundre amerikanske soldater har reist fra Syria til Irak etter at Donald Trump i praksis ga grønt lys for Tyrkias angrep på syriske kurdere den 9. oktober. Men nesten like mange er i ferd med å rulle inn fra Irak til Syria, noen av dem svært tungt bevæpnet.

Mens det tidligere var cirka 1000 amerikanske soldater i Syria, kommer USA til å beholde cirka 900, skriver The New York Times.

– Planlagt tilbaketrekning

Amerikanske baser ved Manbij, Tabqa, Raqqa og Lafarges sementfabrikk i Syria er blitt stengt. Men amerikanske spesialstyrker skal fortsette å være i Syria og vaktholdet rundt flere baser i Deir ez-Zor-distriktet og de viktige oljefeltene i Øst-Syria skal styrkes.

– Vi foretar en planlagt tilbaketrekning av styrkene som har vært utplassert opp mot grensen mot Tyrkia. Noen styrker blir igjen for å bekjempe restene av ISIS i samarbeid med Syrias demokratiske styrker (SDF). En del disse styrkene skal beskytte viktig infrastruktur, inkludert oljefelter, sier oberst Myles Caggins. Han er talsmann for den internasjonale koalisjonens operasjon Inherent Resolve i Syria og Irak.

IS og ISIS er begge forkortelser for terrorgruppen som kaller seg Den islamske staten.

Caggins sier koalisjonen vil nekte IS tilgang til en inntektskilde som de tidligere har brukt for å finansiere lønn til krigere, kjøpe utstyr og våpen og betale bestikkelser.

Fakta: Krigen i Syria Donald Trump valgte i begynnelsen av oktober å trekke amerikanske soldater vekk fra grensen mellom Tyrkia og Syria. Det utnyttet Tyrkia til å angripe kurdere i Syria den 9. oktober. Det tyrkiske angrepet fikk kurderne til å søke beskyttelse fra Bashar al-Assads hær. Etter en avtale med først amerikanerne og dernest russerne, har Tyrkia sikret seg den sikkerhetssonen de ønsket seg i det nordøstlige Syria. Tyrkia-støttede syriske militser har rykket inn i en del av sonen, mens Assads hær og russiske soldater skal ha felles patruljer med tyrkerne i resten av sonen. Opptil 300.000 mennesker har måttet rømme hjemmene sine, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

Staff Sgt. Joshua Hammock, U.S. Army Reserve/AP/NTB scanpix

Stridsvogner og pansrede personellkjøretøy ruller inn

USA har for første gang sendt stridsvogner til Syria. Torsdag kom de første Bradley pansrede personellkjøretøyene til Syria og flere er på vei.

– Disse styrkene vil sammen med våre partnere i SDF sørge for å holde basene våre trygge. I basene vil vi fortsette å ha spesialstyrker som vil fokusere på angrep mot ISIS-mål.

Caggins sier koalisjonens mål er å bekjempe IS. De skal holde seg unna områdene der Tyrkia og deres syriske allierte etter avtale med russerne er i ferd med å etablere en såkalt sikkerhetssone. Dette er et område der det fremdeles meldes om sporadiske kamper og som 170.000 mennesker har flyktet fra.

Baderkhan Ahmad, AP/NTB scanpix

De to egentlige oppdragene

Mens Caggins altså snakker om kampen mot IS som koalisjons oppdrag, kan det også være andre grunner til at de er plassert der.

Det handler dels om å stagge Irans innflytelse i Syria og dels om å redde ansikt overfor kurderne og alle andre som ser på USA som en mulig beskytter.

– Noen amerikanske politikere er veldig påpasselige med å stagge Iran, mens andre handler mer ut ifra sympati for kurderne. I dette tilfellet har de to gruppene sammenfallende interesser og da får de gjennomslag, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole.

Baderkhan Ahmad, AP/NTB scanpix

Oljen kan bli en viktig inntektskilde

Inntektene fra oljefeltene i det nordøstlige Syria er langt fra det de var før det syriske opprøret startet i 2011, men likevel nok til at de utgjør en forskjell for kurdernes mulighet til å styre denne delen av Syria. De kan betale lønn til sikkerhetsstyrker og til vaktene i fengslene og leirene som holder tusenvis av IS-medlemmer.

Kurderne ville ikke vært i stand til å holde på disse oljefeltene dersom de ble angrepet av enten tyrkerne eller hæren til Bashar al-Assad, tror Slensvik.

Donald Trump har måttet tåle mye kritikk for å ha latt kurderne i stikken etter at de var deres viktigste allierte på bakken i Syria mot IS. Også hans partifeller mente det skadet USAs omdømme. Land som har stolt på USA som en sikkerhetsgaranti, blant annet Israel, er blitt bekymret. Derfor kan det ha vært viktig for Donald Trump å sukre den bitre pillen kurderne har måttet svelge.

For amerikanerne er det også viktig å sperre de viktige ørkenveiene som passerer forbi Al Tanf. Dette er en rute man tror Iran kunne ha benyttet til å forsyne grupper i Syria og Libanon, deriblant Hizbollah, som ville kunne utgjøre en trussel mot Israel, USAs allierte.