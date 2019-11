«I dag hadde vi følelsen av at systemet er på sammenbruddets rand. Regjeringen og politiet har ikke kontroll på situasjonen, sier aktivist og forfatter Kong Tsung-gan til The Guardian.

«Rettsstatsprinsippene kan være på randen av kollaps». Det uttaler kilder fra politiet til BBC etter at frontene braker sammen på nytt i Hongkong.

Tirsdag skjedde sammenstøtene i finansdistriktet. Folk som jobber i området, hadde iført seg svømmebriller og sto sammen med svartkledde demonstranter for å hindre politiet i å fjerne barrikadene som er satt opp av demonstrantene, skriver DPA.

Mange av de kontoransatte ropte taktfast: «Slåss for frihet. Hold med Hongkong!» Samtidig holdt de opp hendene som en påminnelse om de fem kravene fra folket.

Drastiske metoder

Etter fem måneder med demonstrasjoner bruker begge sider stadig mer drastiske metoder. Politiet sprayer tåregass og pepperspray på demonstrantene. De er også bevæpnet med gummikuler.

Demonstrantene svarer med brannbomber og mer vold. Hundrevis av maskerte demonstranter kastet murstein og andre objekter mot politiet tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ng Han Guan, AP/NTB scanpix

Fakta: Slåss for egen frihet Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester 9. juni 2019. Den tidligere britiske kolonien Hongkong består av en større halvøy og flere øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Hongkong har eget rettsvesen og lovgivende forsamling, større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Lovforslaget ble trukket tilbake, men demonstrasjonene har fortsatt. Demonstrantene krever større demokratisk frihet, at Hongkongs leder Carrie Lam går av, at politiets maktbruk granskes og at fengslede aktivister løslates.

Sammenstøt utenfor universiteter

Tidligere på dagen oppsto det sammenstøt på flere universiteter i byen. Ved det kinesiske universitetet i Hongkong, CUHK, skjøt politiet med tåregass og gummikuler, mens studenter strømmet ut væpnet med sportsutstyr, deriblant sprettert og pil og bue.

Viserektor Dennis Ng ved CUHK ba politiet om slutte å skyte: Dette er ute av kontroll, ropte han i en megafon.

Først senere uttalte politiet at de ville trekke seg tilbake for at demonstrasjonen skulle spre seg og dermed bli mer diffus.

Demonstrantene bygget barrikader mot politiet. En kassebil som var del av barrikaden, ble satt fyr på under tumultene. Studentene forsinket og forstyrret trafikken og det ble lange køer i morgenrushet.

Cheung KIN, AP/NTB scanpix

En rekke studenter ble arrestert da politiet gikk inn på universitetsområdet.

Politiet har vanligvis ikke adgang til universitetene uten en ransakelsesordre, men ifølge en talsmann for politiet ble inntrengningen rettferdiggjort av at politiet hadde vært «under angrep».

– I løpet av 20 minutter hadde over 30 bensinbomber blitt kastet mot dem, sier politiinspektør Kong Wing-cheung.

Han uttaler at politiet har utallige eksempler på demonstranter som bruker tilfeldig og vilkårlig vold mot uskyldige.

Forsvarer skudd mot demonstrant

Mandag ble en 57-år gammel mann påtent av maskerte demonstranter etter at de helte brannfarlig væske over ham fordi han begynte å diskutere med dem. Saken etterforskes nå som et forsøk på drap, ifølge politiet.

Samtidig ble en 21-år gammel demonstrant ble skutt på kloss hold av politiet.

Både demonstranten og Beijing-sympatisøren er på sykehus. Sistnevnte skal være alvorlig skadet.

Polititoppen Li Kwai-wah som jobber med organisert kriminalitet i Hongkong, forsvarer mandagens avgjørelse om å skyte en demonstrant: «Vi fant ut at vår kollega ikke bare sto overfor trusler fra en person. Det var en hel menneskegruppe som hadde en organisert plan om å stjele våpenet.»

I denne situasjonen mener Kwai-wah at politiet reagerer etter retningslinjer «som skal beskytte både politiet og menneskene rundt dem».

Over 260 demonstranter ble arrestert mandag. Totalt er nå over 3000 demonstranter arrestert siden demonstrasjonene begynte i juni.

Hongkongs leder Carrie Lam kaller nå demonstrantene for «fiender av folket».

Peter Thomas, Reuters/ NTB scanpix

Amerikansk bekymring

USA uttalte natt til tirsdag at de er «dypt bekymret» over urolighetene i Hongkong.

128 skal være såret etter sammenstøtene mandag. Flere er innlagt på sykehus etter de nye sammenstøtene mellom demonstranter og politi.