EU-land krever at Brasil beskytter regnskogen – truer med å stemme mot handelsavtale

Mens store branner herjer i regnskogen i Amazonas, sier Irlands statsminister Leo Varadkar at landet vil stemme nei til den forestående avtalen mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur med mindre Brasil gjør mer for å rette seg etter miljøstandarder og bevare regnskogen, skriver Irish Times.

Den omfattende frihandelsavtalen, som kom på plass i sommer etter 20 år med forhandlinger, er en av de største handelsavtalene EU noen gang har inngått. Den inneholder bestemmelser om tollfrie kvoter på landbruksvarer som for eksempel kjøtt og kaffe. Men avtalen må godkjennes av alle EUs medlemsland.

– Det er umulig for Irland å stemme for en frihandelsavtale hvis Brasil ikke oppfyller sine miljøforpliktelser, sier Varadkar, som er «svært bekymret for de rekordstore ødeleggelsene forårsaket av skogbranner i Amazonas i år».

Varadkar vil bruke de to årene fram til avtalen skal godkjennes, til å følge nøye med på hva Brasil foretar seg på miljøfeltet.

– President Bolsonaros forsøk på å legges skylden for brannen på miljøorganisasjoner er orwellsk. Hans uttalelse om at Brasil vil holde seg til Parisavtalen «inntil videre», bør få hele Europa til å følge med, legger han til.

Geoffroy van der Hasselt / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Frankrike følger etter

Fredag ettermiddag ble det kjent at også Frankrike vil gå imot avtalen mellom EU og Mercosur på grunn av Brasils holdninger i klimasaken. President Emmanuel Macron mener hans brasilianske kollega Jair Bolsonaro løy til ham på G20-toppmøtet tidligere i år.

En tjenestemann ved Macrons kontor sier Brasils kommentarer og politikk de siste ukene har vist at Bolsonaro ikke vil stå ved sine klimaforpliktelser.

Storbritannias statsminister Boris Johnson opplyser via sin talsperson at han er «dypt bekymret» for de store brannene i Amazonas, skriver Reuters.

Mener Norge bør følge opp

Frihandelsavtalen som ble inngått mellom Mercosur og EU angår i utgangspunktet ikke Norge direkte, men EFTA-landene er inne i forhandlinger om å få til en tilsvarende avtale. Miljøpartiet De Grønne og Rødt sier fredag at også Norge bør bruke forhandlingene til å stille krav om bevaring av regnskogen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver fredag til NTB at regjeringen ser alvorlig på utviklingen med regnskogen i Amazonas.

– Handel og bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema under frihandelsavtaleforhandlingene våre. Dette prioriteres høyt av Norge i alle forhandlinger, og spesielt med Mercosur. Forhandlingene med Mercosur pågår fremdeles. Jeg kan derfor ikke gå inn i detaljer, skriver statsråden.

Tidligere i uken sa han til Klassekampen at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler» og at Norge «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene»